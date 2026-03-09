יום שני, 09.03.2026 שעה 19:57
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"תמשיכו לתת בראש": בחיפה בירכו את טייסת 101

מהמנכ"ל, למאמן ועד ללא מעט שחקנים, הירוקים הוציאו סרטון ובו הם דוחפים ונותנים מילים חמות לטייסת 101: "תמשיכו להפציץ, רק ככה ננצח. גאים מאוד"

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

במכבי חיפה אמנם נתונים בימים אלה כמו כל עם ישראל במלחמה מול איראן ומתאמנים תחת הוראות פקוד העורף, אבל לא שוכחים את מי שמגן עליהם בימים הקשים הללו.

במועדון חיבקו לא רק את חיילי צה"ל, אלא בעיקר את טייסת 101 וחיזקו את רוחם. בזה אחר זה החל מהמנכ"ל איציק עובדיה, דרך המאמן ברק בכר ועד אחרוני השחקנים הצעירים ביניהם, נבות רטנר, ינון פיינגזיכט ואלעד אמיר, חיילי הטייסת זכו לחיזוקים וברכות על הגנתם על ארץ ישראל. צפו בסרטון:

מכבי חיפה מחזקת את טייסת 101

המועדון, השחקנים והצוות המקצועי, כמו גם בחרבות ברזל, בקשר עם קהילות רחבות ושולח חיזוקים ועידוד לאזרחים בעורף ולכוחות הביטחון שנלחמים בכל החזיתות. כמו כן, מחלקת קשרי קהילה יזמה פעילות בזום לאלפי ילדים ברחבי הארץ בהשתתפות שחקני הקבוצה הבוגרת.

בינתיים, חיפה ממשיכה להתאמן תחת שגרת המלחמה הקיימת מול איראן וחיזבאללה מתוך תקווה וידיעה שליגת העל אמורה לחזור עד סוף החודש, בהתאם להוראות פיקוד העורף. בכפר גלים יש מרחב מוגן, מה שסלל גם את הדרך של קבוצת הנוער להתחיל ולהתאמן שם מיד עם סיום האימון של הבוגרים.

