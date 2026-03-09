יום שני, 09.03.2026 שעה 19:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

נואה לוק עזב את קריית אתא, גיינס הגיע במקומו

יממה אחרי שחרורו של ניל, המועדון הודיע על פרידה גם מהגארד, וימשיך עם חמישה זרים עד תום העונה. ההחלטה נבעה מרצף ההפסדים והרצון לשנות את הסגל

|
קאדין קרינגטון מול נואה לוק (אורן בן חקון)
קאדין קרינגטון מול נואה לוק (אורן בן חקון)

יממה אחרי ששחררה את ג'מייה ניל, עירוני קריית אתא שחררה גם את נואה לוק, לאחר שהגיעה להבנות עם השחקן על שחרורו. הגארד שוחרר ביוזמת הקבוצה, שהביאה את אריק גיינס במקומו. 

לוק (26, 1.91) תרם בקריית אתא העונה ממוצעים של 14.2 נקודות, 2.7 ריבאונדים ו-0.9 אסיסטים. המועדון הודיע לו שהוא לא בתוכניות בעקבות החתמת הזרים החדשים, אריק גיינס ואדוניס ארמס, והצדדים הגיעו להסכמה על שחרורו.

קריית אתא תמשיך כעת עם חמישה זרים: גיינס, ארמס, מאליק הול, בודי יום ודריוס האנה.

כזכור, אתא פתחה את העונה עם שישה ניצחונות בתשעת המשחקים הראשונים, אך לאחר מכן הגיעו תשעה הפסדי ליגה רצופים לפני העצירה הכפויה בשל מבצע "שאגת הארי", מה שהוביל את המועדון להחליט על השינויים בסגל.

