יום שני, 09.03.2026 שעה 19:54
כדורגל ישראלי

״הכדורגלניות האיראניות נמצאות בסכנה ודאגה״

בעקבות החשש הכבד לחייהן של שחקניות נבחרת איראן שהביעו מחאה נגד המשטר במהלך גביע אסיה, פנה ח״כ דוידסון לשגרירות אוסטרליה: ״העניקו להן מקלט״

|
סימון דוידסון (אורן בן חקון)
סימון דוידסון (אורן בן חקון)

סערת הכדורגלניות האיראניות נמשכת. חבר הכנסת סימון דוידסון פנה היום (שני) במכתב לשגרירות אוסטרליה וביקש להעניק להן מקלט מדיני בעקבות האיומים על חייהן.

ח"כ דוידסון כתב לשגרירות האוסטרלית בישראל: "ברצוני להסב את תשומת לבך למצב של חברות נבחרת הנשים הלאומית של איראן בכדורגל הנמצאות כעת באוסטרליה לאחר השתתפותן בגביע אסיה לנשים. לפי דיווחים, מספר שחקניות הביעו חשש כבד מחזרה לאיראן בשל השלכות אפשריות בשל פעולות שביצעו במהלך הטורניר שנתפסות כהבעת מחאה נגד המשטר האיראני. אירועים אלו מעוררים דאגה גדולה לביטחונן וחירותן האישית, אם יידרשו לשוב לארצן".

ח"כ דוידסון המשיך וכתב: "הספורט מייצג מזה זמן רב ערכים החוצים גבולות - אומץ, יושרה וכבוד לחירות האישית. המצב שבו נמצאות הספורטאיות הללו משך תשומת לב בינלאומית ומדגיש את הסיכונים שאנשים עשויים לעמוד בפניהם כאשר הם מביעים את מצפונם בתנאים מדכאים".

שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)

במכתב ציין כי "אוסטרליה זוכה להערכה רבה בזכות המסורות הדמוקרטיות החזקות שלה ומחויבותה ארוכת השנים להגנה על זכויות האדם. לאור ערכים אלו, אני פונה בכבוד לרשויות האוסטרליות לשקול מתן הגנה הומניטרית, כולל מקלט מדיני במקרים המתאימים, לאותן שחקניות החוששות לחזור לאיראן. אם תאפשרו להן להישאר בבטחה באוסטרליה, זה יהיה אקט שישקף עקרונות הומניטריים חשובים וישלח מסר ברור של סולידריות עם אנשים שחייהם וחירותם עלולים להיות בסכנה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */