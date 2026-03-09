יום שני, 09.03.2026 שעה 18:14
כדורגל עולמי

"אתה עושה טעות נוראית, תן לאיראניות מקלט"

אחרי שנבחרת הנשים של איראן הודחה מאל' אסיה ולפני שתשוב למדינתה כשהן בסכנת הוצאה להורג, נשיא ארה"ב טראמפ קרא לראש ממשלת אוסטרליה להעניק מחסה

|
שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)
שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)

שחקניות נבחרת איראן נמצאות בעין הסערה בימים האחרונים בעודה נמצאת באליפות אסיה שנערכת באוסטרליה. האיראניות סיימו את דרכן אחרי הפסד 2:0 כואב לפיליפינים, וכעת הן אמורות לשוב למדינתן, שם קיים סיכון ממשי לחייהן אחרי שתועדו עומדות בדממה במהלך ההמנון.

התיעוד הוביל להחלטה להציב אבטחה כבדה סביבן, ואף הוביל לאמירה מצד שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג שהתייחסה לנושא ואמרה כי ארצה עומדת לצד העם האיראני. "אנחנו עומדים לצד האנשים האמיצים של איראן במאבק שלהם נגד דיכוי. קראנו למשטר האיראני להגן על אזרחיו ולאפשר חופש ביטוי והתכנסות בדרכי שלום ללא פחד מנקמה".

כעת, השחקניות אמורות לעשות את דרכן בחזרה למדינתן, אך נשיא ארצות הברית, דונאלד טראמפ, פרסם ברשת החברתית שלו ‘Truth Social’ הודעה הקוראת לראש ממשלת אוסטרליה להעניק להן מקלט: “אוסטרליה עושה טעות הומנית איומה בכך שהיא מאפשרת לנבחרת הנשים של איראן לחזור לאיראן, שם השחקניות ככל הנראה ייצאו להורג. אל תעשה את זה, אדוני ראש הממשלה, תן להן מקלט. ארצות הברית תקלוט אותן אם לא תעשו את זה בעצמכם. תודה לך על ההתייחסות לאירוע”.

שחקניות איראן (IMAGO)שחקניות איראן (IMAGO)

גם בארגון השחקנים והשחקניות הבינלאומי מודאגים

גם הארגון העולמי לשחקני ושחקניות כדורגל, FIFPRO, מודאג מעתידן, כשנשיא הארגון ביבשות אסיה ואוקיאניה, בו בוש, סיפר כי הם לא הצליחו ליצור קשר עם השחקניות כדי לדון איתן בנוגע לבקשת מקלט באוסטרליה.

“המציאות היא שכרגע אנחנו לא מצליחים להשיג את השחקניות. זה מדאיג מאוד. אנחנו מודאגים מאוד לגבי שלומן. כרגע האחריות שלנו היא להשתמש בכוח שלנו ולנסות לדאוג שהן יהיו מוגנות בטוחות. זו סיטואציה מורכבת מאוד. יכול להיות שיש שחקניות שירצו לחזור לאיראן, ויכול להיות שיש שחקניות שרוצות להישאר באוסטרליה לפרק זמן ארוך יותר כדי להשיג מחסה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */