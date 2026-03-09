יום שני, 09.03.2026 שעה 16:29
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

אהבת השם גורדון יחזור לזירה ב-18 באפריל

מוכנים לטירוף? הלוחם הישראלי שהביס את היריב הטורקי יילחם בעוד קצת יותר מחודש מול יריב תאילנדי בקרב על חגורת האליפות בשידור ישיר בערוץ ONE2

|
אהבת השם גורדון ( (Reels.il)
אהבת השם גורדון ( (Reels.il)

הטירוף סביב אהבת השם גורדון עוד מסרב להירגע אחרי הניצחון הענק שלו על היריב הטורקי עלי קוינצ’ו בטורניר ה-UTMA בליטא, אותו הביס בקלות ושמר על התואר שלו כבלתי מנוצח אחרי 11 קרבות. עכשיו, השיגעון מתחיל מחדש כשהוכרז הקרב הבא של ‘אבשה’ שישודר גם כן בערוץ ONE2.

אחרי שני נוקאאוטים בארגון, הכוכב הישראלי יילחם על חגורת האליפות מול סאקסרי, לוחם תאילנדי בן 25 במשקל של עד 63.5 קילוגרם.

סאקסרי מגיע כמו גורדון אחרי שני קרבות בוואן צ׳מפיונשיפ וקריירה עתירת ניסיון והישגים בזירות התאילנדיות, ומייצג את המועדון של סופרלאק האגדי שיכין אותו לקרב הגדול מול אהבת השם.

