אהבת השם גורדון יחזור לזירה ב-18 באפריל

הטירוף סביב אהבת השם גורדון עוד מסרב להירגע אחרי הניצחון הענק שלו על היריב הטורקי עלי קוינצ’ו בטורניר ה-UTMA בליטא, אותו הביס בקלות ושמר על התואר שלו כבלתי מנוצח אחרי 11 קרבות. עכשיו, השיגעון מתחיל מחדש כשהוכרז הקרב הבא של ‘אבשה’ שישודר גם כן בערוץ ONE2.

אחרי שני נוקאאוטים בארגון, הכוכב הישראלי יילחם על חגורת האליפות מול סאקסרי, לוחם תאילנדי בן 25 במשקל של עד 63.5 קילוגרם.

סאקסרי מגיע כמו גורדון אחרי שני קרבות בוואן צ׳מפיונשיפ וקריירה עתירת ניסיון והישגים בזירות התאילנדיות, ומייצג את המועדון של סופרלאק האגדי שיכין אותו לקרב הגדול מול אהבת השם.