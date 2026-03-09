יום שני, 09.03.2026 שעה 16:27
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

חידת מנדי: מהפריזר להרכב באיתיחאד מול סיטי

אחרי ששיחק תחת ארבלואה בפעם הראשונה ביום שישי מול סלטה, המגן שמסיים חוזה ב-2027 יקבל בצ'מפיונס הזדמנות נדירה להוכיח שמקומו עדיין בריאל מדריד

|
פרלאן מנדי (IMAGO)
פרלאן מנדי (IMAGO)

פרלאן מנדי קיבל הזדמנות נדירה ביום שישי האחרון כאשר פתח בהרכב ריאל מדריד מול סלטה ויגו בבלאידוס, במשחק שבו הקבוצה התאוששה לאחר שני הפסדים רצופים. המגן הצרפתי, שלא קיבל דקות במשך תקופה ארוכה, חזר לפתוח בעמדת המגן השמאלי בעקבות שורה של חיסורים בהגנה, כאשר בין היתר נעדרו אלברו קאררס וגם שחקנים נוספים בחלק האחורי.

הצרפתי בן ה-30 הפך העונה לדמות מסתורית במדי ריאל מדריד. למרות שחוזהו במועדון תקף עד יוני 2027, הוא שותף עד כה בשלושה משחקים בלבד והתקשה למצוא יציבות בעקבות רצף פציעות ארוך שליווה אותו בשנים האחרונות.

למעשה, מאז הצטרף למועדון סבל מנדי משורה ארוכה של בעיות פיזיות. בעונה שעברה בלבד נפצע ארבע פעמים והחמיץ 22 משחקים, ואילו בעונה הנוכחית כבר נעדר מ-24 משחקים נוספים בעקבות פציעות שונות. הבעיות הגופניות מנעו ממנו להגיע לשיאו המקצועי, למרות גילו שבו שחקנים רבים נמצאים בשיא הקריירה.

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

העונה האחרונה שבה הצליח לשחק באופן קבוע הייתה 2023/24. אז החמיץ שבעה משחקים בלבד והיה חלק חשוב בזכייה בדאבל של ריאל מדריד, אליפות ספרד וליגת האלופות. בעקבות אותה עונה החליט המועדון להאריך את חוזהו, אך מאז הקריירה שלו חוותה ירידה חדה והוא שותף העונה ל-112 דקות בלבד.

הזדמנות חדשה מול מנצ'סטר סיטי

הפציעה של אלברו קאררס פתחה למנדי דלת חדשה בהרכב של ארבלואה. לאחר שפתח מול סלטה ויגו, הצרפתי צפוי לפתוח גם במשחק שמינית גמר ליגת האלופות מול מנצ'סטר סיטי, כאשר המאמן ייאלץ להסתמך עליו בעמדת המגן השמאלי.

האפשרויות של ארבלואה בעמדה הזו מוגבלות. גם פראן גארסיה לא הצליח לבסס את עצמו העונה ולא קיבל כמעט דקות בליגה, כאשר הופעתו הבולטת היחידה הייתה בגביע, וגם שם לא הצליח להרשים במיוחד. לכן מנדי הפך לאופציה המרכזית לקראת המפגש האירופי.

ארבלואה (IMAGO)ארבלואה (IMAGO)

מנדי כבר חזר לאחרונה לסגל במספר משחקים מאז שהחלים מפציעת השריר האחרונה, אך לא קיבל דקות במשך תקופה ארוכה. המקום בהרכב מול סלטה סימן עבורו סוג של התחלה חדשה, וכעת הוא עשוי לקבל הזדמנות נוספת במשחק מהחשובים של העונה.

המצב סביב המגן הצרפתי מורכב גם מבחינת עתידו במועדון. בקיץ הקרוב הוא יהיה שנה אחת בלבד מסיום חוזהו, ובמקרה שלא יאריך אותו, ריאל מדריד עשויה לנסות למכור אותו כדי להכניס סכום כלשהו. לשם כך מנדי יצטרך לשחק ולהראות שהוא עדיין יכול למשוך התעניינות מצד מועדונים אחרים, כאשר המשחקים הקרובים עשויים להיות קריטיים עבורו.

