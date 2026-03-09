ריאל מדריד בצרות: קאררס נפצע וייעדר מול סיטי

ריאל מדריד ממשיכה להתכונן למשחק ביום רביעי מול מנצ'סטר סיטי (22:00). מלבד קיליאן אמבפה, ג’וד בלינגהאם, דויד אלאבה, דני סבאיוס ואדר מיליטאו שכבר נמצאים מחוץ לסגל, כעת הצטרף לרשימת הנעדרים גם אלברו קאררס. המגן אובחן עם פציעת שריר בתאומים של רגל ימין: הוא ספג מכה חזקה רק לפני שבוע במשחק שבו ריאל מדריד הפסידה לחטאפה, מה שהשבית אותו מפעילות במשך כל השבוע האחרון.

הוא היה אמור להיות זמין לחזור להתאמן עם חבריו לקבוצה ביום שני לאחר האימון ביום ראשון, אך לא הצליח לעשות זאת וצפוי להיעדר שבוע נוסף. במקרה הטוב ביותר, הוא יהיה כשיר לגומלין במנצ'סטר. מי שיפתח מול סיטי יהיה פרלאן מנדי.

גם אמבפה ייעדר

אותו דבר קרה גם עם אמבפה: השחקן, שחזר אתמול מכמה ימים בפאריס, התאמן בחדר הכושר ובאופן אישי על כר הדשא, אך לא נגע בכדור. אנטוניו רודיגר, לעומת זאת, יהיה זמין, והוא שוב יצטרך להתמודד עם השחקן המסוכן ביותר, במקרה הזה ארלינג הולאנד. הבלם הגרמני השלים את האימון במלואו ללא בעיות ולכן צפוי לפתוח בהרכב.

אמבפה (IMAGO)

ארבלואה מצידו מקבל בחזרה שלושה שחקנים שנעדרו מהמשחק האחרון בוויגו: דין האוסן, פרנקו מסטנטואונו ואדוארדו קמאבינגה. שני הראשונים נעדרו בגלל השעיה, בעוד האחרון סבל מכאבים חזקים בפה בעקבות כאב שיניים חמור שנגרם מעששת.

יש מתח מורגש בריאל, וזה מובן. אם ארבלואה לא רוצה להחמיץ אפילו רגע אחד בהכנות למפגש מול סיטי, השחקנים רוצים בכך אפילו פחות. גם אמבפה וגם בלינגהאם יודעים שהם יחמיצו את המשחק הראשון, אבל הם גם יודעים שיזדקקו להם בעוד שבוע באיתיחאד. לכן הם לא הפסיקו לנסות לחזור כמה שיותר מהר. הכושר הפיזי הוא מעל הכל. בינתיים, רודריגו עוסק בהכנות לקראת הניתוח שלו, שאמור להתבצע במהלך השבוע הקרוב.

הכל מצביע על כך שקאררס, בנוסף למשחק ביום רביעי בברנבאו, יחמיץ גם את משחק הליגה בשבת מול אלצ'ה, ויהיה בספק לגומלין בליגת האלופות באיתיחאד.