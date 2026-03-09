יום שני, 09.03.2026 שעה 16:30
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

ריאל מדריד בצרות: קאררס נפצע וייעדר מול סיטי

מכה לארבלואה: המגן סובל מפציעה בשריר התאומים ברגל ימין, יחמיץ את המפגש מול התכולים, בדומה לאמבפה ובלינגהאם, ונמצא בספק גם לגומלין באיתיחאד

|
אלברו קאררס (IMAGO)
אלברו קאררס (IMAGO)

ריאל מדריד ממשיכה להתכונן למשחק ביום רביעי מול מנצ'סטר סיטי (22:00). מלבד קיליאן אמבפה, ג’וד בלינגהאם, דויד אלאבה, דני סבאיוס ואדר מיליטאו שכבר נמצאים מחוץ לסגל, כעת הצטרף לרשימת הנעדרים גם אלברו קאררס. המגן אובחן עם פציעת שריר בתאומים של רגל ימין: הוא ספג מכה חזקה רק לפני שבוע במשחק שבו ריאל מדריד הפסידה לחטאפה, מה שהשבית אותו מפעילות במשך כל השבוע האחרון.

הוא היה אמור להיות זמין לחזור להתאמן עם חבריו לקבוצה ביום שני לאחר האימון ביום ראשון, אך לא הצליח לעשות זאת וצפוי להיעדר שבוע נוסף. במקרה הטוב ביותר, הוא יהיה כשיר לגומלין במנצ'סטר. מי שיפתח מול סיטי יהיה פרלאן מנדי.

גם אמבפה ייעדר

אותו דבר קרה גם עם אמבפה: השחקן, שחזר אתמול מכמה ימים בפאריס, התאמן בחדר הכושר ובאופן אישי על כר הדשא, אך לא נגע בכדור. אנטוניו רודיגר, לעומת זאת, יהיה זמין, והוא שוב יצטרך להתמודד עם השחקן המסוכן ביותר, במקרה הזה ארלינג הולאנד. הבלם הגרמני השלים את האימון במלואו ללא בעיות ולכן צפוי לפתוח בהרכב.

אמבפה (IMAGO)אמבפה (IMAGO)

ארבלואה מצידו מקבל בחזרה שלושה שחקנים שנעדרו מהמשחק האחרון בוויגו: דין האוסן, פרנקו מסטנטואונו ואדוארדו קמאבינגה. שני הראשונים נעדרו בגלל השעיה, בעוד האחרון סבל מכאבים חזקים בפה בעקבות כאב שיניים חמור שנגרם מעששת.

יש מתח מורגש בריאל, וזה מובן. אם ארבלואה לא רוצה להחמיץ אפילו רגע אחד בהכנות למפגש מול סיטי, השחקנים רוצים בכך אפילו פחות. גם אמבפה וגם בלינגהאם יודעים שהם יחמיצו את המשחק הראשון, אבל הם גם יודעים שיזדקקו להם בעוד שבוע באיתיחאד. לכן הם לא הפסיקו לנסות לחזור כמה שיותר מהר. הכושר הפיזי הוא מעל הכל. בינתיים, רודריגו עוסק בהכנות לקראת הניתוח שלו, שאמור להתבצע במהלך השבוע הקרוב.

הכל מצביע על כך שקאררס, בנוסף למשחק ביום רביעי בברנבאו, יחמיץ גם את משחק הליגה בשבת מול אלצ'ה, ויהיה בספק לגומלין בליגת האלופות באיתיחאד.

