השרה גמליאל: העניקו מקלט מדיני לנבחרת איראן

נבחרת הנשים של איראן בכדורגל הודחה אתמול (ראשון) מאליפות אסיה לאחר הפסד לפיליפינים. בעקבות המחאה של השחקניות עם אי שירת ההמנון במשחק הראשון של הטורניר, דיווחים רבים צפו בשבוע החולף בדבר חשש לביטחון השחקניות שאמורות לחזור לטהרן.

בתוך כך, חברת הקבינט, השרה לחדשנות, מדע וטכנולוגיה גילה גמליאל, פנתה לשגרירת אוסטרליה בישראל, לינדאל סאקס, בבקשה להעניק מקלט מדיני לשחקניות נבחרת הנשים של איראן ”החוששות לחזור לארצן בשל סכנה ממשית לחירותן ואף לחייהן”.

“נשים אמיצות שמבקשות רק לחיות בביטחון, בחופש ובכבוד. זהו רגע שבו על הקהילה הבינלאומית לעמוד לצדן ולהוכיח שמילים על זכויות אדם וחירות אינן רק סיסמאות”, נכתב בהודעה שנמסרה מצד השרה.

נבחרת הנשים של איראן (רויטרס)

המכתב המלא של גמליאל

“אני כותבת אלייך בדחיפות ובדאגה עמוקה בעקבות פניות של חברות בנבחרת הנשים הלאומית של איראן בכדורגל, המבקשות סיוע בינלאומי על מנת להימנע מחזרה לאיראן, מדינה שבה קיים איום ממשי על חירותן ואף על חייהן.

השחקניות הביעו פחד עמוק מרדיפה, דיכוי ופגיעה אישית אם ייאלצו לשוב למולדתן. הן מבקשות את ההזדמנות לחיות בביטחון, בחופש ובכבוד – ערכי יסוד עליהם בנויות הדמוקרטיות המובילות בעולם.

לאור מחויבותה ארוכת השנים של אוסטרליה להגנה על זכויות אדם, חירות הפרט ומתן מקלט לאלו העומדים בפני רדיפה, אני מבקשת בכבוד שתתני שיקול דעת אוהד להענקת מקלט מדיני לשחקניות אלו ולאפשר להן את האפשרות לעתיד בטוח, חופשי מאיומים ומשתיקה כפויה.

אלו נשים אמיצות המבקשות רק את הזכות הבסיסית ביותר לחיות ללא פחד. מתן סיוע להן ברגע קשה זה יעביר מסר חשוב של סולידריות בינלאומית ומחויבות חזקה לערכי החופש והאנושיות. אעריך מאוד את תשומת לבך הרצינית והמהירה לעניין רגיש ודחוף זה”.