יום שני, 09.03.2026 שעה 14:38
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6722-6428אינטר1
6020-4428מילאן2
5629-4328נאפולי3
5121-4628קומו4
5121-3828רומא5
5028-5028יובנטוס6
4626-3928אטאלנטה7
3934-3728בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3641-3328אודינזה10
3427-2627לאציו11
3432-2028פארמה12
3040-3428גנואה13
3038-3028קליארי14
3049-2828טורינו15
2737-2028לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2228ורונה19
1548-2028פיזה20

באיטליה ניתחו: למילאן נותרו משחקים קשים יותר

הניצחון של הרוסונרי באמת פתח את מירוץ האליפות מול אינטר? בארץ המגף השוו ומצאו שלוח המחזורים של הרוסונרי קשה יותר. עושים סדר במאבק על הסקודטו

|
רפאל ליאאו רודף אחרי פיוטר ז'יילינסקי (רויטרס)
רפאל ליאאו רודף אחרי פיוטר ז'יילינסקי (רויטרס)

מילאן השנייה ניצחה אתמול (ראשון) 0:1 את אינטר הראשונה בדרבי דלה מדונינה, והצליחה לצמצם את הפער בין הרוסונרי לנראזורי בפסגת הליגה האיטלקית לשבע נקודות, כשנותרו עשרה משחקים עד לסיום העונה ו-30 נקודות בקופה.

באיטליה ניתחו האם המירוץ לעבר הסקודטו באמת נפתח מחדש כשכריסטיאן קיבו ושחקניו עדיין מובילים בבטחה את הטבלה, והגיעו למסקנה שלשחורים-כחולים יש לוח משחקים נוח מעט יותר עד לשריקה שתנעל את העונה, לפחות בכל הנוגע למיקום היריבות בזמן הנוכחי.

יש לנראזורי עדיין מספר משחקים קשים כמו אטאלנטה ורומא בבית, וקומו ובולוניה (במחזור הסיום) בחוץ, אבל ממוצע המיקום בטבלה של היריבות שלה עומד על 11.2. לעומת זאת, לחניכיו של מסימיליאנו אלגרי נותרה נאפולי בחוץ, כשאת יובנטוס ואטאלנטה הם יארחו וממוצע היריבות שלהם בטבלה עומד על 10.7.

שחקני מילאן מאושרים. יעשו את הבלתי ייאמן? (רויטרס)שחקני מילאן מאושרים. יעשו את הבלתי ייאמן? (רויטרס)

לוח המשחקים המלא של אינטר עד לסיום העונה:

אטאלנטה – מקום 7, בבית
פיורנטינה – מקום 17, בחוץ
רומא – מקום 5, בבית
קומו – מקום 4, בחוץ
קליארי – מקום 14, בבית
טורינו – מקום 15, בחוץ
פארמה – מקום 12, בבית
לאציו – מקום 11, בחוץ
הלאס ורונה – מקום 19, בבית
בולוניה – מקום 8, בחוץ

שחקני אינטר חוגגים. הלו"ז הקל יותר יעזור להם לשמור על הפסגה? (IMAGO)שחקני אינטר חוגגים. הלו"ז הקל יותר יעזור להם לשמור על הפסגה? (IMAGO)

לוח המשחקים המלא של מילאן עד לסיום העונה:

לאציו – מקום 11, בחוץ
טורינו – מקום 15, בבית
נאפולי – מקום 3, בחוץ
אודינזה – מקום 10, בבית
הלאס ורונה – מקום 19, בחוץ
יובנטוס – מקום 6, בבית
ססואולו – מקום 9, בחוץ
אטאלנטה – מקום 7, בבית
גנואה – מקום 13, בחוץ
קליארי – מקום 14, בבית

