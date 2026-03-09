יום שני, 09.03.2026 שעה 12:48
כדורגל ישראלי

ירי הטילים למדינה: משחק אימון ואימונים נעצרו

האזעקות ברחבי הארץ לא פסחו על קבוצות הכדורגל. נתניה עצרה וחידשה משחק אימון מול הרצליה. האימונים של אשדוד, ב"ש, הפועל ת"א והפועל חיפה הופסקו

|
המשחק בין מכבי הרצליה למכבי נתניה (פרטי)
המשחק בין מכבי הרצליה למכבי נתניה (פרטי)

מבצע שאגת הארי ממשיך והמלחמה עם איראן וחיזבאללה מורגשת היום (שני) היטב בכל חלקי הארץ. האזעקות בצפון במהלך הלילה, השיגורים האיראנים למרכז במהלך היום, כל אלה עדיין משבשים את הסדר ואת הספורט הישראלי.

בהמשך ישיר לכך, ההתרעות והטילים עצרו הבוקר את משחק האימון בין מכבי הרצליה מהליגה הלאומית למכבי נתניה. אחרי מספר דקות ושהייה של הנוכחים במרחב המוגן, ההתמודדות חודשה.

אימוני אשדוד, ב”ש, הפועל ת”א והפועל חיפה נעצרו

כמו כן, לא רק משחקי אימון, גם אימונים של קבוצות נוספות בליגת העל נעצרו בשל האזעקות. כאמור, בכל רחבי הארץ מדרום ועד צפון, ההתרעות כמעט ולא פסחו על אף אזור במדינה.

האימונים של הפועל באר שבע, מ.ס אשדוד והפועל תל אביב נעצרו בגלל האזעקות היום. גם האימון של הפועל חיפה, שם גם כן נכנסו במהלך האימון למרחב מוגן בעת האזעקה וחזרו כאשר התאפשר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */