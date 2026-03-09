"כשג'ורדי קרויף מתקשר, אוסקר גארסיה מגיע"

העונה המטלטלת של אייאקס ממשיכה לעשות כותרות, בגלל דברים שקורים על הדשא וגם מחוצה לו. פרד גרים, שהיה מאמן זמני, פוטר, בעוד שמי שיחליפו בתפקיד הוא אקס מכבי תל אביב אוסקר גארסיה, שהגיע לאמן את קבוצת הנוער אבל לבסוף קיבל את המושכות בקבוצה הבוגרת בעקבות ההחלטה של לא אחר מאשר ג’ורדי קרויף – אקס הצהובים מישראל גם כן ובהווה המנהל המקצועי של הקבוצה מאמסטרדם.

בהולנד ניתחו את המהלך, עם לא מעט ביקורת. ברשת ‘AD’ נכתב: “קרויף, המלך החדש, הדיח את המאמן הזמני. חבר המשפחה, אוסקר גארסיה, נכנס לתפקידו”. עוד הוסיפו: “קרויף מצפה שאוסקר גארסיה יוכל לנווט את הספינה”, והעלו תהייה: “האם קרויף, עם מינויו של גארסיה לנוער, כבר התכונן להכניסו לתפקיד מאמן הבוגרים?”.

אחר כך גם גארסיה עצמו קיבל התייחסות: “אוסקר, המאמן הספרדי הראשון באייאקס, לא מגיע לאמן קבוצה שקטה, אלא למשימה הקשה ביותר בקריירת האימון שלו: להבטיח מקום בליגת האלופות למועדון הבכיר אייאקס ובכך להציל אותו מהידרדרות נוספת”. ב’VoetbalPrimeur’ המשיכו באותו הקו: “ג’ורדי קרויף הצית מהפכה. הוא לא חושש לנקוט בצעדים קשים. הוא גם יודע ששחקנים רבים בהרכב יהיו הקורבנות הבאים של המהפכה הזו שלו”.

ג'ורדי קרויף ואוסקר גארסיה במכבי ת"א (משה חרמון)

“הקשר בין הקרויפים לגארסיה הדוק וראשיתו שנים”

ברשת ‘NOS’ עשו “תחקיר” מקיף על גראסיה: “כשקרויף מתקשר, אוסקר גרסיה מגיע. הקשר בין הקרויפים למאמן אייאקס החדש הוא הדוק וראשיתו שנים. היה זה ג'ורדי, כמנהל הטכני של מכבי ת”א, שנתן לאוסקר את ההזדמנות הראשונה שלוי. שנה לאחר מכן, הספרדי הוביל את המועדון הישראלי לתואר הליגה הראשון שלו מזה עשר שנים”.

לסיכום, גארסיה כן גרף מחמאות: “הספרדי בהחלט הביא למהפך באקדמיה, אבל מה שהשתנה יותר מכל הייתה דרך העבודה. שינוי במנטליות. הוא ראה בטיפוח מנטליות מנצחת אחת ממשימותיו החשובות ביותר. "אני אעשה כמיטב יכולתי כדי לשפר את המנטליות של השחקנים", אמר”.