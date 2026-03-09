ריינה תפגוש את נוף הגליל ללא הזרים שטרם חזרו

בבני ריינה חזרו בשישי האחרון להתאמן ללא הזרים של הקבוצה שטרם חזרו לארץ ובכללם אנטוניו ספר, ויטאלי דמשקאן, זה טורבו, מילאדין סטבאנוביץ’, עמנואל בנדה, וירג’ל פינסון וכריס תהי.

מדובר בכמות זרים גדולה ביחס לסגל של ריינה, דבר שמורגש היטב. נכון לעכשיו לא ברור מתי ומי מבין הזרים יחזור לארץ. בכל מקרה לריינה מצפה ביום חמישי משחק אימון באצטדיון בראל מול הקבוצה המקומית הפועל נוף הגליל מהליגה הלאומית.

ראובן זוכה למחמאות

המאמן ליאור ראובן, שהגיע למשימה כמעט בלתי אפשרית להשאיר את הקבוצה בליגת העל, זוכה ללא מעט מחמאות בזכות יכולת ניהול האימונים שלו. לא מן הנמנע שבקבוצה ירצו שראובן ימשיך בכל מקרה בעונה הבאה אם זה בליגת העל ואם זה בליגה הלאומית.

ליאור ראובן (ראובן שוורץ)

מצבה של ריינה בליגת העל מצביע על כך שהקבוצה בדרך הכמעט בטוחה לרדת ללאומית ורק נס ספורטיבי ימנע את הירידה.