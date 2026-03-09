פרץ: בזבזתי שנתיים וחצי? הייתי שותף לאליפות

לאחר שנתיים וחצי לא פשוטות, בהן לא שיחק רבה מדי במדי באיירן מינכן והמבורג, נראה שדניאל פרץ מוצא את הנחלה. השוער הישראלי, שמשמש כשוערה הראשון של נבחרת ישראל, לקח את הבחירה לעבור לצ'מפיונשיפ האנגלית ולסאות'המפטון ומאז חודש ינואר, הקריירה שלו מקבלת תפנית חיובית.

אמש הוא היה חלק מההישג הגדול של קבוצתו, שהעפילה לרבע גמר הגביע האנגלי, לאחר ניצחון על סאות'המפטון, כאשר הוא בעצמו שמר על שער נקי וזכה לשבחים רבים מהתקשורת האנגלית. גם בליגה, קבוצתו הצליחה לטפס למעלה ונשארה חזק בסיכויים להגיע לפלייאוף העלייה לפרמייר ליג.

בראיון מיוחד ל-ONE, פרץ מדבר על הניצחון הגדול, מסביר מדוע החיבור לקבוצה הוא כל כך טוב, למה הוא לא חושב שבזבז שנתיים וחצי ואיך הוא מתייחס לביקורות על התקופה הפחות טובה והעבודה המנטלית.

דניאל פרץ מניף ידיים לשמיים, ניצחון גדול לסאות'המפטון (רויטרס)

"הניצחון הכי גדול בקריירה שלי? לא יודע אם הייתי מגדיר אותו ככה, אבל זה כן ניצחון מכובד. הגענו לרבע גמר הגביע האנגלי, מרחק ניצחון אחד מהגעה לוומבלי. האמנו בעצמנו מאוד, ידענו שאנחנו צריכים להיות בשיא שלנו כדי לבוא ולעבור שלב. גם כאינדיבידואלים וגם כקבוצה ביחד. הצלחנו לעשות את זה ואנחנו יודעים שמפה אנחנו צריכים להעלות עוד יותר את הסטנדרטים והרף שלנו אם אנחנו רוצים לעלות לשלב הבא", אמר השוער על הניצחון הגדול.

אתה כבר חודשיים בסאות'המפטון. נראה שהחיבור הוא טוב.

"אני מרגיש כבר עכשיו שהבחירה הייתה נכונה. מהשנייה הראשונה שהגעתי נזרקתי מאוד מהר למים העמוקים והתאקלמתי טוב. זה עשה לי מצוין לשחק ולהכיר את כולם. ברוך השם גם אני וגם הקבוצה היינו במאצ' שמאוד מתאים האחד לשני. אני התאמתי להם והם התאימו לי. ברוך השם גם נמשיך את המומנטום שאנחנו נמצאים בו ונסיים את העונה הכי טוב שאפשר והכי שמח שאפשר".

“אני שוער הרבה יותר טוב ובוגר וגם מנהיג”

התקופה הזאת מגיעה אחרי שנתיים וחצי לא פשוטות. שנתיים בבאיירן, אחר כך חצי עונה בהמבורג, לא שיחקת הרבה, אתה מרגיש שבזבזת שנתיים וחצי למעשה?

"אני ממש לא מסכים. אני חושב שאני שוער הרבה יותר טוב ובוגר וגם מנהיג הרבה יותר טוב ובוגר. בכל פן השתפרתי בשנתיים וחצי האחרונות. גם הייתי עושה הפרדה: השנתיים בבאיירן היו שנתיים בהן הייתי במעין ידיעה שלא אהיה השוער הראשון. אנשים אומרים שבזבזתי שנתיים וחצי? יש לי שבע הופעות בבאיירן מינכן: בליגת האלופות, בגביע הגרמני, בבונדסליגה. הייתי שותף לאליפות. אני ממש לא מסכים שזה בזבוז".

דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)

“מתחבר כל יום לעצמי”

והמבורג?

"חצי העונה בהמבורג כן הייתה הרבה יותר מאתגרת. הדברים לא הלכו כפי שהייתי רוצה שהם יהיו אבל זה חלק מהקריירה ומהחיים. הנה, כבר בינואר לקחנו החלטה אחרת והדברים נראים אחרת. אני שמח מאוד לשחק".

אבל הייתה תקופה לא פשוטה, גם עם ביקורות.

"הייתה לי תקופה לא פשוטה וזה נכון. אבל הדבר שהכי עוזר לי הוא כל יום להתחבר לעצמי ולאמונה שלי בדרך שלי. לכל הדברים שאני עושה, לאיך שאני מתאמן ובאמת איך שאני דואג לגוף שלי ולראש שלי. כמה שאני לוקח את המקצוע שלי ברצינות ואת הרצון להשתפר".

כמה יש השפעה לפן המנטלי?

"אני עובד על הצד המנטלי המון. יש ביקורות, תמיד יהיו ביקורות, במיוחד כשאתה יותר מוכר אז יש עליך יותר שבחים ויש יותר ביקורות. יש עליך יותר תשומת לב לטוב ולרע וצריך לדעת להתמודד עם זה. יש לי מאמן מנטלי-איתן עזריה וזה חלק מאוד מאוד גדול כספורטאי".

"עובד על הפן המנטלי". דניאל פרץ ושחקני סאות'המפטון חוגגים בסיום (רויטרס)

אז מה הלאה?

"קודם כל המשחק שלנו ביום רביעי מול ווסט ברומיץ' בליגה. הצ'מפיונשיפ היא ליגה משוגעת: יש עוד 11 משחקים ואנחנו רוצים לעלות ליגה אבל זו ליגה כל כך קרובה וצפופה שהדבר שאנחנו יכולים לעשות הוא רק להתרכז במשחק הקרוב ולראות איך אנחנו מנצחים אותו. משם נמשיך הלאה".