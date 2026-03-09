יום שני, 09.03.2026 שעה 10:48
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
7438-7436קובנטרי1
6935-5836מידלסברו2
6541-5036מילוול3
6435-6135איפסוויץ'4
6052-5736האל סיטי5
5745-5435רקסהאם6
5447-5436דרבי קאונטי7
5346-5735סאות'המפטון8
5141-4535ווטפורד9
5046-4836בריסטול סיטי10
4949-5136שפילד יונייטד11
4947-4636בירמינגהאם12
4943-4236סוונסי13
4943-4236פרסטון14
4736-3936סטוק סיטי15
4758-4636ק.פ.ר16
4544-4735נוריץ'17
4444-3436צ'רלטון18
4045-3535פורטסמות'19
3947-3436בלקבורן20
3653-3536ווסט ברומיץ'21
3557-4836לסטר22
3548-3436אוקספורד יונייטד23
-773-2236שפילד וונסדיי24

פרץ: בזבזתי שנתיים וחצי? הייתי שותף לאליפות

השוער פותח בראיון ל-ONE: "ידעתי שלא אהיה שוער ראשון בבאיירן, אבל שיחקתי". וגם: ההשתלבות בסאות'המפטון והעבודה המנטלית ("מתחבר לעצמי כל יום")

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

לאחר שנתיים וחצי לא פשוטות, בהן לא שיחק רבה מדי במדי באיירן מינכן והמבורג, נראה שדניאל פרץ מוצא את הנחלה. השוער הישראלי, שמשמש כשוערה הראשון של נבחרת ישראל, לקח את הבחירה לעבור לצ'מפיונשיפ האנגלית ולסאות'המפטון ומאז חודש ינואר, הקריירה שלו מקבלת תפנית חיובית.

אמש הוא היה חלק מההישג הגדול של קבוצתו, שהעפילה לרבע גמר הגביע האנגלי, לאחר ניצחון על סאות'המפטון, כאשר הוא בעצמו שמר על שער נקי וזכה לשבחים רבים מהתקשורת האנגלית. גם בליגה, קבוצתו הצליחה לטפס למעלה ונשארה חזק בסיכויים להגיע לפלייאוף העלייה לפרמייר ליג.

בראיון מיוחד ל-ONE, פרץ מדבר על הניצחון הגדול, מסביר מדוע החיבור לקבוצה הוא כל כך טוב, למה הוא לא חושב שבזבז שנתיים וחצי ואיך הוא מתייחס לביקורות על התקופה הפחות טובה והעבודה המנטלית.

דניאל פרץ מניף ידיים לשמיים, ניצחון גדול לסאותדניאל פרץ מניף ידיים לשמיים, ניצחון גדול לסאות'המפטון (רויטרס)

"הניצחון הכי גדול בקריירה שלי? לא יודע אם הייתי מגדיר אותו ככה, אבל זה כן ניצחון מכובד. הגענו לרבע גמר הגביע האנגלי, מרחק ניצחון אחד מהגעה לוומבלי. האמנו בעצמנו מאוד, ידענו שאנחנו צריכים להיות בשיא שלנו כדי לבוא ולעבור שלב. גם כאינדיבידואלים וגם כקבוצה ביחד. הצלחנו לעשות את זה ואנחנו יודעים שמפה אנחנו צריכים להעלות עוד יותר את הסטנדרטים והרף שלנו אם אנחנו רוצים לעלות לשלב הבא", אמר השוער על הניצחון הגדול.

אתה כבר חודשיים בסאות'המפטון. נראה שהחיבור הוא טוב.
"אני מרגיש כבר עכשיו שהבחירה הייתה נכונה. מהשנייה הראשונה שהגעתי נזרקתי מאוד מהר למים העמוקים והתאקלמתי טוב. זה עשה לי מצוין לשחק ולהכיר את כולם. ברוך השם גם אני וגם הקבוצה היינו במאצ' שמאוד מתאים האחד לשני. אני התאמתי להם והם התאימו לי. ברוך השם גם נמשיך את המומנטום שאנחנו נמצאים בו ונסיים את העונה הכי טוב שאפשר והכי שמח שאפשר".

“אני שוער הרבה יותר טוב ובוגר וגם מנהיג”

התקופה הזאת מגיעה אחרי שנתיים וחצי לא פשוטות. שנתיים בבאיירן, אחר  כך חצי עונה בהמבורג, לא שיחקת הרבה, אתה מרגיש שבזבזת שנתיים וחצי למעשה?
"אני ממש לא מסכים. אני חושב שאני שוער הרבה יותר טוב ובוגר וגם מנהיג הרבה יותר טוב ובוגר. בכל פן השתפרתי בשנתיים וחצי האחרונות. גם הייתי עושה הפרדה: השנתיים בבאיירן היו שנתיים בהן הייתי במעין ידיעה שלא אהיה השוער הראשון. אנשים אומרים שבזבזתי שנתיים וחצי? יש לי שבע הופעות בבאיירן מינכן: בליגת האלופות, בגביע הגרמני, בבונדסליגה. הייתי שותף לאליפות. אני ממש לא מסכים שזה בזבוז".

דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)

“מתחבר כל יום לעצמי”

והמבורג?
"חצי העונה בהמבורג כן הייתה הרבה יותר מאתגרת. הדברים לא הלכו כפי שהייתי רוצה שהם יהיו אבל זה חלק מהקריירה ומהחיים. הנה, כבר בינואר לקחנו החלטה אחרת והדברים נראים אחרת. אני שמח מאוד לשחק".

אבל הייתה תקופה לא פשוטה, גם עם ביקורות.
"הייתה לי תקופה לא פשוטה וזה נכון. אבל הדבר שהכי עוזר לי הוא כל יום להתחבר לעצמי ולאמונה שלי בדרך שלי. לכל הדברים שאני עושה, לאיך שאני מתאמן ובאמת איך שאני דואג לגוף שלי ולראש שלי. כמה שאני לוקח את המקצוע שלי ברצינות ואת הרצון להשתפר".

כמה יש השפעה לפן המנטלי?
"אני עובד על הצד המנטלי המון. יש ביקורות, תמיד יהיו ביקורות, במיוחד כשאתה יותר מוכר אז יש עליך יותר שבחים ויש יותר ביקורות. יש עליך יותר תשומת לב לטוב ולרע וצריך לדעת להתמודד עם זה. יש לי מאמן מנטלי-איתן עזריה וזה חלק מאוד מאוד גדול כספורטאי".

"עובד על הפן המנטלי". דניאל פרץ ושחקני סאות"עובד על הפן המנטלי". דניאל פרץ ושחקני סאות'המפטון חוגגים בסיום (רויטרס)

אז מה הלאה?
"קודם כל המשחק שלנו ביום רביעי מול ווסט ברומיץ' בליגה. הצ'מפיונשיפ היא ליגה משוגעת: יש עוד 11 משחקים ואנחנו רוצים לעלות ליגה אבל זו ליגה כל כך קרובה וצפופה שהדבר שאנחנו יכולים לעשות הוא רק להתרכז במשחק הקרוב ולראות איך אנחנו מנצחים אותו. משם נמשיך הלאה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */