יום שני, 09.03.2026 שעה 10:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ב"ש החתימה את ונטורה עד 2028 עם שדרוג

לאחר שה-50% הנותרים בכרטיסו נרכשו מפורטימונסה, האדומים שדרגו את שכרו של הקשר ומימשו עליו את האופציה - אך זה עדיין לא אומר שהוא לא יימכר בקיץ

|
לוקאס ונטורה (עמרי שטיין)
לוקאס ונטורה (עמרי שטיין)

בהפועל באר שבע השלימו לפני כחודשיים מהלך חשוב בנוגע לקשר הברזילאי לוקאס ונטורה. הקבוצה מבירת הנגב רכשה אחרי משא ומתן את 50 האחוזים הנותרים מכרטיסו של השחקן מהקבוצה הפורטוגלית פורטימונסה, ובכך מחזיקה כעת ב-100 אחוזים מכרטיסו.

כזכור, באר שבע רכשה בקיץ שעבר את ונטורה מהקבוצה הפורטוגלית שירדה לליגה השנייה, אך בתחילה קנתה רק מחצית מהזכויות על השחקן. לאחר משא ומתן פורטימונסה, אופציה שנפתחה לפני כחודשיים מומשה על ידי המועדון. המשמעות היא שאם ונטורה יימכר בקיץ הקרוב, הפועל באר שבע לא תצטרך להתחלק בדמי ההעברה עם הקבוצה הפורטוגלית.

במקביל, במועדון מימשו גם את אופציית הארכת החוזה של הקשר, והוא הוחתם אוטומטית לשנתיים וחצי נוספות. החוזה המקורי של ונטורה מסתיים בסיום העונה הנוכחית, אך חוזהו הוארך עם שדרוג כספי. הארכת החוזה בוצעה בשיתוף פעולה מלא עם ונטורה. המהלך מבטיח לבאר שבע שליטה בעתידו המקצועי של השחקן עד 2028, שנחשב כיום לאחד הנכסים המשמעותיים של הקבוצה. 

לוקאס ונטורה עם הכדור (חגלוקאס ונטורה עם הכדור (חג'אג' רחאל)

בכל זאת עלול להימכר

יחד עם זאת, זה לא אומר שוונטורה לא יימכר בקיץ, אך כעת לבאר שבע אין שותפים בעניין שיכולים להביא הצעות מבחוץ, כפי שעשתה הקבוצה הפורטוגלית שניסה להרוויח על ונטורה ופעלה ימים כלילות כדי להביא הצעות מרחבי אירופה ואמריקה.

ונטורה נחשב לאחד הקשרים הבולטים בליגת העל העונה, ויש מי שמגדירים אותו גם כקשר הטוב בליגה כיום. הברזילאי הפך לשחקן מפתח במערך של באר שבע ולאחד הגורמים המרכזיים שעשו את ההבדל עבור הקבוצה במשחקים רבים.

