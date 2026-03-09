יום שני, 09.03.2026 שעה 10:48
כדורגל ישראלי

"דקות מבריקות": בהונגריה החמיאו לאבו פאני

הקשר זכה לפרגון אחרי שכבש ובישל בשמונה הדקות הראשונות בניצחון פרנצווארוש: "התחלה סנסציונית". רובי קין לא הופתע: "דיברנו על זה בהכנה הטקטית"

|
מוחמד אבו פאני (IMAGO)
מוחמד אבו פאני (IMAGO)

פרנצווארוש השלימה אתמול (ראשון) ניצחון ליגה שלישי ברציפות, עם 1:3 על נירג'האזה ספרטקוס שהעלה אותה לפסגת הטבלה בהונגריה. מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי עלו בהרכב של המנצחת, כאשר אקס מכבי חיפה כבש ובישל כבר בשמונה הדקות הראשונות.

בתקשורת ההונגרית החמיאו לאבו פאני, לאור הפתיחה המסחררת של ההתמודדות שבמידה רבה תרמה להכרעת המשחק: “התחלה סנסציונית, דקות ראשונות מבריקות”.

מאמן פרנצווארוש ואקס מכבי תל אביב, רובי קין, דיבר בתום ההתמודדות: “קיוויתי לפתיחה כזו? שני השערים המוקדמים נכבשו בדיוק לפי הדברים שדנו עליהם בפגישה הטקטית. היה חשוב שנכבוש שערים בהתחלה”.

רובי קין (IMAGO)רובי קין (IMAGO)

תמאש בודוג, מאמן המפסידה, התייחס גם הוא לביצועים המהירים של אבו פאני: “לרוע המזל נכנסו לפיגור כפול בתחילת המשחק, ואז היינו צריכים לרדוף. פרנצווארוש קבוצה חזקה, לא סתם היא מתכוננת עכשיו לשמינית גמר הליגה האירופית”.

המצב בפסגה, והפנים לאירופה

כאמור, בזכות שלוש הנקודות, פרנצווארוש של אבו פאני וקניקובסקי טיפסה מעל גיורי שהפסידה, חזרה לפסגת הטבלה. לשתי הקבוצות שבצמרת מספר נקודות זהה (49) אחרי 25 מחזורים. עכשיו, פניהם של צמד הישראלים וקבוצתם לעבר בראגה בזירה האירופית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */