"דקות מבריקות": בהונגריה החמיאו לאבו פאני

פרנצווארוש השלימה אתמול (ראשון) ניצחון ליגה שלישי ברציפות, עם 1:3 על נירג'האזה ספרטקוס שהעלה אותה לפסגת הטבלה בהונגריה. מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי עלו בהרכב של המנצחת, כאשר אקס מכבי חיפה כבש ובישל כבר בשמונה הדקות הראשונות.

בתקשורת ההונגרית החמיאו לאבו פאני, לאור הפתיחה המסחררת של ההתמודדות שבמידה רבה תרמה להכרעת המשחק: “התחלה סנסציונית, דקות ראשונות מבריקות”.

מאמן פרנצווארוש ואקס מכבי תל אביב, רובי קין, דיבר בתום ההתמודדות: “קיוויתי לפתיחה כזו? שני השערים המוקדמים נכבשו בדיוק לפי הדברים שדנו עליהם בפגישה הטקטית. היה חשוב שנכבוש שערים בהתחלה”.

רובי קין (IMAGO)

תמאש בודוג, מאמן המפסידה, התייחס גם הוא לביצועים המהירים של אבו פאני: “לרוע המזל נכנסו לפיגור כפול בתחילת המשחק, ואז היינו צריכים לרדוף. פרנצווארוש קבוצה חזקה, לא סתם היא מתכוננת עכשיו לשמינית גמר הליגה האירופית”.

המצב בפסגה, והפנים לאירופה

כאמור, בזכות שלוש הנקודות, פרנצווארוש של אבו פאני וקניקובסקי טיפסה מעל גיורי שהפסידה, חזרה לפסגת הטבלה. לשתי הקבוצות שבצמרת מספר נקודות זהה (49) אחרי 25 מחזורים. עכשיו, פניהם של צמד הישראלים וקבוצתם לעבר בראגה בזירה האירופית.