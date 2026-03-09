יום שני, 09.03.2026 שעה 10:48
כדורגל ישראלי

איתי אהוד מסומן לחזור, יובאנוביץ' טרם שב לארץ

הקשר שמושאל לכפר סבא מותיר רושם חיובי וצפוי להיות חלק מסגל מכבי חיפה בעונה הבאה, החלוץ יחבור לאימונים כשיגיע לישראל. וגם: בכר ואדיר והב

איתי אהוד וג'ורג'יה יובאנוביץ' (אופיר מגדל ועמרי שטיין)
איתי אהוד וג'ורג'יה יובאנוביץ' (אופיר מגדל ועמרי שטיין)

מכבי חיפה ממשיכה להתאמן תחת שגרת המלחמה הקיימת מול איראן וחיזבאללה מתוך תקווה וידיעה שליגת העל אמורה לחזור עד סוף החודש, בהתאם להוראות פיקוד העורף. בכפר גלים יש מרחב מוגן, מה שסלל גם את הדרך של קבוצת הנוער להתחיל ולהתאמן שם מיד עם סיום האימון של הבוגרים.

לפי שעה השחקן היחיד שנמצא בחו"ל וכשיר להבדיל מפדראו ופייר קורנו, שגם הם נמצאים בחו"ל אבל פצועים, הוא ג'ורג'יה יובאנוביץ' שטרם חזר לארץ ומיד עם חזרתו יחבור לאימוני הקבוצה.

על פי תוכנית האימונים כרגע לקבוצה לא מתוכנן להיות משחק אימון השבוע. משחק הליגה הראשון שמצפה לחיפה עם חזרת הליגה וללא קהל יהיה מול הפועל תל אביב בבלומפילד.

אימון מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)אימון מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בכר עם סגל מגוון, וגם: השחקנים מכפ”ס לעונה הבאה

לרשות ברק בכר, שאמור להיות מוכרז בקרוב מאוד כמאמן הקבוצה גם לשנתיים הבאות, יש סגל הרבה יותר מגוון ומורכב שכולל את כל השחקנים שחזרו מפציעות ובכללם עלי מוחמד, איתן אזולאי, יילה בטאי וקני סייף. מדובר בשחקנים שאמורים להוסיף עומק משמעותי לסגל בישורות האחרונה של הליגה ולקראת חצי גמר הגביע מול מכבי תל אביב שמועד לגביו טרם ידוע סופית לנוכח ההפסקה של המשחקים והשינוי המסתמן בלוח המשחקים.

בחיפה לא מדברים כרגע בקול רם על התוכניות לעונה הבאה, אבל נראה שלפחות לגבי שחקן אחד מהפועל כפר סבא יש תמימות דעים שהוא בשל וצפוי לחזור לסגל, והוא הקשר איתי אהוד שמותיר רושם חיובי ביותר. שחקן נוסף שנמצא על הכוונת וגם הושאל לכפ"ס במסגרת שיתוף הפעולה בין המועדונים, ועושה התקדמות ראויה לציון, הוא המגן/בלם אדיר והב.

