"אני בוגד?": מוריניו התפוצץ בעוד תקרית מביכה

בנפיקה ליסבון חילצה 2:2 במפגש שנערך באצטדיון האור מול פורטו, בזמן שהמשחק כבר נראה אבוד, אך למרות זאת ז'וזה מוריניו כלל לא היה מרוצה והורחק ברגע שבו התפרץ לעבר הספסל של הקבוצה היריבה.

המאמן הפורטוגלי הסביר מדוע קיבל כרטיס אדום. בצילומים נראה שהוא בועט בכדור לכיוון הספסל של היריבה, אך הוא הצדיק את מעשיו: "השופט אמר שהוא הרחיק אותי כי בעטתי את הכדור לכיוון הספסל של פורטו. זה שקר מוחלט. הרבה פעמים, בחצי המגרש שלנו, אני בועט את הכדור לכיוון היציע כדי לתת לאוהד בר מזל הזדמנות. אני יודע שאני לא מאוד טוב מבחינה טכנית, אבל זה היה מיועד ליציע", הצהיר.

“קרא לי בוגד 50 פעמים”

מנגד, מוריניו הסביר גם את הסיבה לכעס שלו כלפי אנשי הצוות המקצועי של היריבה, עד כדי כך שאיבד שליטה: "הוא (אחד מאנשי הצוות של פורטו) קרא לי בוגד 50 פעמים. הייתי רוצה שהוא יסביר לי את זה: בוגד של מה? הלכתי לפורטו, נתתי הכל לפורטו, הלכתי לצ'לסי, הלכתי לאינטר, לריאל מדריד, טיילתי בכל העולם ונתתי 24 שעות מהחיים שלי בכל יום. לזה קוראים מקצוענות", אמר בכעס.

מוריניו בעימות (IMAGO)

המאמן חזר והדגיש את הסיבה שכל כך הפריעה לו: "קללות מהאוהדים זה דבר אחד, זה כדורגל. אלה אותם אוהדים שהטרידו אותי כשהסתובבתי בעיר. אבל מאיש מקצוע אחר... הוא איש מקצוע כמוני, הוא לבש כמה חולצות לאורך הקריירה שלו, אני לא מבין את זה. בוגד על מה? על זה שנתתי הכל לבנפיקה? מחר, כשאלך לאסטרלה דה אמדורה, למוריירנסה או לאוניאו דה לייריה, אתן הכל. לא אהבתי את זה", הדגיש.

בהצהרה נזעמת נוספת תקף מוריניו גם את השופט הרביעי, שנשאר קרוב אליו לאורך כל המשחק: "הורחקתי, השופט הרביעי עשה עבודה נוראית במהלך המשחק והמשיך לעשות זאת כשאמרתי לשופט שבעטתי בכדור".