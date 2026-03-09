"חשש כבד לביטחון נבחרת הנשים של איראן"

נבחרת הנשים של איראן סיימה את המסע שלה באליפות אסיה באוסטרליה בתוצאה דרמטית וקשה, אחרי הפסד 2:0 לפיליפינים שהוביל להדחתה מהטורניר. לאחר המשחק, האוטובוס של השחקניות נתקע בהמון מפגינים, אוהדים איראנים ולא רק, שגרמו למהומה שנמשכה כ-15 דקות. המפגינים הקישו על דפנות הרכב וצרחו "תנו להן ללכת", עד שהמשטרה התערבה ודחפה את הקהל.

השחקניות תועדו מצלמות תמונות מהמהומה בזמן שהאוטובוס התקדם בכביש, וחלקן לכאורה, על פי רוח הדברים ברשתות החברתיות, סימנו את הסימן הבינלאומי לבקשת עזרה (קיפול האצבעות לאגרוף) דרך החלונות כקריאה למצוקה.

ההפסד הגיע אחרי שערים של שרה אג'סוויק וצ'נדלר מקדניאל, שהכריעו את המשחק ושלחו את איראן למקום הרביעי בבית א'. לפני המשחק, השחקניות והמאמנים שרו את ההמנון הלאומי, לאחר שבמשחק הראשון כזכור מחו ולא שרו ולאחר מכן על פי דיווחים, חויבו לשיר את ההמנון “תחת איומים”.

שחקניות איראן (IMAGO)

“חשש כבד לביטחון השחקניות”

המאמנת מרזיה ג'פארי ציינה: "אנחנו רוצים לחזור לאיראן בהקדם האפשרי. אני רוצה להיות עם ארצי והאזרחים באיראן. אנחנו מאוד משתוקקות לחזור הביתה". עם זאת, עתיד השחקניות לא ברור, בשל החשש מהתערבות המשטר האיראני או אפשרות למעצרים עם חזרתן לאיראן.

לפי דיווחים, 12 ארגוני קהילה וארגונים אזרחיים איראנים פנו למשרד הפנים האוסטרלי והביעו "דאגה חמורה וחשש כבד לביטחון השחקניות”. ארגון השחקנים העולמי אף קרא לפיפ"א ולאיגוד הכדורגל האסייתי להגן על השחקניות. עדיין לא ברור איזו סיוע אוסטרליה יכולה או תספק, אחרי ששרת החוץ פני וונג נמנעה מלהגיב לשאלות בנושא.