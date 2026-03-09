יום שני, 09.03.2026 שעה 08:43
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
71%6920-734763דטרויט פיסטונס
69%6807-735864בוסטון סלטיקס
63%7087-746665ניו יורק ניקס
59%7356-756564קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
56%7193-728864טורונטו ראפטורס
53%7392-736164פילדלפיה 76'
52%7519-753364אטלנטה הוקס
50%7720-785966מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7266-697163מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
27%7277-678263ברוקלין נטס
26%7581-696262וושינגטון וויזארדס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%7011-760965אוקלהומה ת'אנדר
74%6900-736862סן אנטוניו ספרס
65%6955-728263יוסטון רוקטס
62%7531-775265דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%6957-707863פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
53%7277-738964גולדן סטייט ווריורס
50%6869-691862לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
36%7443-721964דאלאס מאבריקס
33%7490-728463ממפיס גריזליס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
30%8002-757064יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

אבדיה: גדלתי על רונאלדו, חלמתי להיות כדורגלן

הכוכב שחזר מהפציעה התייחס לחגיגה של רונאלדו ("זה מצחיק את החבר'ה"), למטרות שלו ("לחבר כמה משחקים טובים ולהגיע בשיא למאני טיים") ולחזרה לפרקט

|
אבדיה (פורטלנד)
אבדיה (פורטלנד)

דני אבדיה חזר הלילה לפרקט אחרי שהחמיץ 6 משחקים בשל פציעה, והיה מהגורמים הבולטים בניצחון של פורטלנד 111:131 על אינדיאנה. הישראלי הציג משחק מלא אנרגיה בשני צדי המגרש והראה שוב עד כמה הוא משמעותי עבור הבלייזרס, כאשר מיד לאחר המשחק הוא גם סיכם בעצמו את ההופעה שלו והתייחס לחזרה לפרקט.

אבדיה אמר בסיום: “הלך כמו שציפיתי, הייתי מרוכז בזה שלא יכאב לי, להיות ‘חלק’ במשחק שלי. עדיין חסר לי קצת קצב, לא הייתי בקצב מאז ינואר, אני רוצה לצבור משחקים טובים במרץ ואפריל ולראות איך אני מרגיש, אבל זה צעד טוב. הצוות הרפואי עשה עבודה טובה, עכשיו צריך לחזור לקצב, להיות עם ביטחון, ליהנות וזה הפוש האחרון לעונה”.

“שחקן מהפייסרס נכנס בי בחזה? זה הרגיש טוב, אני רגיל לזה, צריך לחזור קצת לכושר, זה היה משחק טוב להיות בו עצמי בלי דאגות בראש, עשיתי עבודה סולידית, אני רגיל למגע בשלב הזה. אתה לא רוצה לשנות יותר מדי את האופן שבו אתה משחק בגלל כאבים, רציתי להיכנס למגע, לא לחשוב על הגב, המטרה שלי היא לצבור משחקים טובים ולהגיע למאני טיים בקצב טוב”, הוסיף.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“גדלתי על רונאלדו”

על סקוט הנדרסון אמר: “אוהב את הביטחון שלו, יודע למה הוא מסוגל. הוא לא שיחק לאורך כל העונה ואנשים שוכחים את זה, לא פשוט להגיע לקבוצה שלא שיחקת בה הרבה. הוא מאוד כישרוני, היו לו משחקים גדולים וצריך סבלנות. היום היה צעד חשוב עבורו, אנחנו לא מופתעים ממנו. אנחנו תמיד מנסים לעודד אותו, לא צריך להגזים אם יש 2-3 משחקים לא טובים שהוא לא מאה אחוז הוא, זה לוקח זמן, במיוחד אם 75% מהעונה לא היית שם”.

הישראלי סיכם: “החגיגה של כריסטיאנו רונאלדו? ברור שאני חוגג כמוהו, גדלתי וצפיתי בו, החלום שלי היה להיות כדורגלן, אז בכל פעם שאני עושה משהו מעולם הכדורגל זה נחמד. בהתחלה עשיתי את זה לכיף, לא ידעתי אם הם בראש שלי, אבל עכשיו אני מבין שכן. זה מצחיק את החבר’ה, קצת להיות מטופש”.

