"דני נראה כמו אותו השחקן שזכה לכינוי טורבו"

אחרי תקופה לא פשוטה והיעדרות של 6 משחקים, דני אבדיה חזר הלילה לפרקט וקיבל מחמאות גדולות גם בתקשורת האמריקאית וגם בתוך פורטלנד עצמה, כשסיפק תרומה משמעותית בניצחון המרשים של הבלייזרס 111:131 על הפייסרס. אבדיה בלט עם משחק מלא אנרגיה והיה אחד הגורמים שהחזירו את הקצב לקבוצה אחרי רצף משחקי חוץ פחות מוצלחים.

גם בתוך הקבוצה לא נשארו אדישים להופעה של הישראלי. טיאגו ספליטר וטומאני קמארה החמיאו לאבדיה על האנרגיה, התרומה בשני צדי המגרש והיכולת להשפיע על המשחק מיד עם החזרה שלו מפציעה, כשהוא מספק דקות איכותיות ועוזר לפורטלנד לייצר יתרון כבר במחצית הראשונה שממנה אינדיאנה כבר לא הצליחה לחזור. סקוט הנדרסון הוביל את קלעי הבלייזרס עם 28 נקודות, בעוד פסקל סיאקם קלע 22 עבור הפייסרס.

“נראה כמו אותו שחקן שזכה לכינוי ‘טורבו’”

ב’בלייזרס אדג’ נכתב: “אין ספק, אבדיה חזר לפעולה הלילה אחרי שהחמיץ את ששת המשחקים האחרונים, ו"חזר לפעולה" זו לא הגזמה. הוא נראה כמו אותו שחקן שזכה לכינוי "טורבו" עוד לפני שבעיית הגב הפכה לעניין משמעותי. הוא שיחק 25 דקות בקצב מסחרר, קלע 18 נקודות והוסיף 5 ריבאונדים, 8 אסיסטים, 3 חסימות ואיבוד כדור אחד בלבד”.

דני אבדיה (רויטרס)

“החדשות הרעות היחידות: הזריקה לשלוש עדיין נמצאת ברשימת הפצועים. הוא סיים עם 0 מ-4 מחוץ לקשת, אבל מהקו היה מושלם עם 6 מ-6. בסך הכל, זו הייתה הופעה שממש חיממה את הלב, למרות שבכמה רגעים ניתן היה לראות שהוא מתכווץ מכאב, ובהפסקה הוא אף התחמם עם חבישה גדולה סביב אזור הבטן”, הוסיפו.

המאמן טיאגו ספליטר אמר בסיום: “דני נראה נהדר, פעם ראשונה שהוא לא פחד מאז הפציעה, שיחק עם כוח, בימין, בשמאל, הרגיש כמו עצמו. טוב לראות אותו מתקדם ככה”.

טומאני קמארה הוסיף: “היינו צריכים אותו, אין לנו שחקנים כמוהו בהתקפה וזה מאוד עוזר לנו שהוא חזר”.