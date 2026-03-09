יום שני, 09.03.2026 שעה 08:47
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
71%6920-734763דטרויט פיסטונס
69%6807-735864בוסטון סלטיקס
63%7087-746665ניו יורק ניקס
59%7356-756564קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
56%7193-728864טורונטו ראפטורס
53%7392-736164פילדלפיה 76'
52%7519-753364אטלנטה הוקס
50%7720-785966מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7266-697163מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
27%7277-678263ברוקלין נטס
26%7581-696262וושינגטון וויזארדס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%7011-760965אוקלהומה ת'אנדר
74%6900-736862סן אנטוניו ספרס
65%6955-728263יוסטון רוקטס
62%7531-775265דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%6957-707863פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
53%7277-738964גולדן סטייט ווריורס
50%6869-691862לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
36%7443-721964דאלאס מאבריקס
33%7490-728463ממפיס גריזליס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
30%8002-757064יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

"דני נראה כמו אותו השחקן שזכה לכינוי טורבו"

בפורטלנד היו נרגשים מהחזרה של הישראלי לפרקט: "25 דקות בקצב מסחרר, אבל הזריקות ל-3 עדיין ברשימת הפצועים". ספליטר: "פעם ראשונה שאבדיה לא פחד"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

אחרי תקופה לא פשוטה והיעדרות של 6 משחקים, דני אבדיה חזר הלילה לפרקט וקיבל מחמאות גדולות גם בתקשורת האמריקאית וגם בתוך פורטלנד עצמה, כשסיפק תרומה משמעותית בניצחון המרשים של הבלייזרס 111:131 על הפייסרס. אבדיה בלט עם משחק מלא אנרגיה והיה אחד הגורמים שהחזירו את הקצב לקבוצה אחרי רצף משחקי חוץ פחות מוצלחים.

גם בתוך הקבוצה לא נשארו אדישים להופעה של הישראלי. טיאגו ספליטר וטומאני קמארה החמיאו לאבדיה על האנרגיה, התרומה בשני צדי המגרש והיכולת להשפיע על המשחק מיד עם החזרה שלו מפציעה, כשהוא מספק דקות איכותיות ועוזר לפורטלנד לייצר יתרון כבר במחצית הראשונה שממנה אינדיאנה כבר לא הצליחה לחזור. סקוט הנדרסון הוביל את קלעי הבלייזרס עם 28 נקודות, בעוד פסקל סיאקם קלע 22 עבור הפייסרס.

“נראה כמו אותו שחקן שזכה לכינוי ‘טורבו’”

ב’בלייזרס אדג’ נכתב: “אין ספק, אבדיה חזר לפעולה הלילה אחרי שהחמיץ את ששת המשחקים האחרונים, ו"חזר לפעולה" זו לא הגזמה. הוא נראה כמו אותו שחקן שזכה לכינוי "טורבו" עוד לפני שבעיית הגב הפכה לעניין משמעותי. הוא שיחק 25 דקות בקצב מסחרר, קלע 18 נקודות והוסיף 5 ריבאונדים, 8 אסיסטים, 3 חסימות ואיבוד כדור אחד בלבד”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“החדשות הרעות היחידות: הזריקה לשלוש עדיין נמצאת ברשימת הפצועים. הוא סיים עם 0 מ-4 מחוץ לקשת, אבל מהקו היה מושלם עם 6 מ-6. בסך הכל, זו הייתה הופעה שממש חיממה את הלב, למרות שבכמה רגעים ניתן היה לראות שהוא מתכווץ מכאב, ובהפסקה הוא אף התחמם עם חבישה גדולה סביב אזור הבטן”, הוסיפו.

המאמן טיאגו ספליטר אמר בסיום: “דני נראה נהדר, פעם ראשונה שהוא לא פחד מאז הפציעה, שיחק עם כוח, בימין, בשמאל, הרגיש כמו עצמו. טוב לראות אותו מתקדם ככה”.

טומאני קמארה הוסיף: “היינו צריכים אותו, אין לנו שחקנים כמוהו בהתקפה וזה מאוד עוזר לנו שהוא חזר”.

