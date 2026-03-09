יום שני, 09.03.2026 שעה 08:46
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
71%6920-734763דטרויט פיסטונס
69%6807-735864בוסטון סלטיקס
63%7087-746665ניו יורק ניקס
59%7356-756564קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
56%7193-728864טורונטו ראפטורס
53%7392-736164פילדלפיה 76'
52%7519-753364אטלנטה הוקס
50%7720-785966מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7266-697163מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
27%7277-678263ברוקלין נטס
26%7581-696262וושינגטון וויזארדס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%7011-760965אוקלהומה ת'אנדר
74%6900-736862סן אנטוניו ספרס
65%6955-728263יוסטון רוקטס
62%7531-775265דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%6957-707863פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
53%7277-738964גולדן סטייט ווריורס
50%6869-691862לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
36%7443-721964דאלאס מאבריקס
33%7490-728463ממפיס גריזליס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
30%8002-757064יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

וומבניאמה והספרס חגגו, דטרויט שוב הפסידה

הצרפתי קלע 29 נקודות בניצחון 120:145 של סן אנטוניו על יוסטון, הפיסטונס נכנעו בפעם הרביעית ברציפות אחרי 121:110 למיאמי. ציון דרך לווסטברוק

|
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

ליגת ה-NBA המשיכה הלילה (בין ראשון לשני). טורונטו ניצחה את דאלאס, מיאמי את דטרויט וניו אורלינס את וושינגטון וויזארדס. בנוסף, אורלנדו הביסה את מילווקי, בזמן שסן אנטוניו חגגה על יוסטון. כמו כן, שיקגו נכנעה לסקרמנטו ופיניקס רשמה ניצחון על שארלוט.

טורונטו ראפטורס – דאלאס מאבריקס 92:122

אר.ג’יי בארט קלע שיא עונתי של 31 נקודות, סקוטי בארנס הוסיף 17, וטורונטו ראפטורס ניצחה את דאלאס מאבריקס. יאקוב פולטל תרם 16 נקודות ו-10 ריבאונדים וסנדרו ממוקלאשווילי קלע 13, בעוד דניאל גאפורד הוביל את דאלאס עם שיא עונתי של 21 נקודות ו-11 ריבאונדים. קופר פלאג הוסיף 17 וברנדון וויליאמס קלע 16 בהפסד השביעי ברציפות של המאבריקס וה-17 ב-19 משחקים.

מיאמי היט – דטרויט פיסטונס 110:121

טיילר הירו קלע 25 נקודות ובאם אדבאיו הוסיף 24 ועבר את רף 10,000 הנקודות בקריירה כשמיאמי היט גברה על דטרויט פיסטונס והנחילה לה הפסד רביעי ברציפות. אדבאיו, שהוסיף תשעה ריבאונדים ושישה אסיסטים, הפך יחד עם דוויין ווייד לשחקן היחיד שמגיע ל-10,000 נקודות במדי מיאמי, בעוד קייד קנינגהאם סיים עם 26 נקודות ו-10 אסיסטים וג’יילן דורן קלע 24.

קייד קנינגהאם מתקשה (רויטרס)קייד קנינגהאם מתקשה (רויטרס)

ניו אורלינס – וושינגטון וויזארדס 118:138

טריי מרפי קלע 24 נקודות וסדיק ביי הוסיף 23 מול האקסית כשניו אורלינס פליקנס ניצחה את וושינגטון וויזארדס והאריכה את רצף ההפסדים שלה לשמונה. זאיון וויליאמסון קלע 20 ודג’ונטה מארי הוסיף 19 לפליקנס, בעוד טריי יאנג במשחקו השני בוושינגטון מאז הטרייד מאטלנטה סיים עם 17 נקודות ושמונה אסיסטים ב-18 דקות.

מילווקי באקס – אורלנדו מג’יק 130:91

פאולו באנקרו קלע 29 נקודות ואורלנדו מג’יק ניצחה את מילווקי באקס, ששיחקה ללא יאניס אנטטוקומפו במשחק השני בבק-טו-בק. ג’יילן סאגס הוסיף 20 נקודות ודזמונד ביין קלע 18 למג’יק עם ניצחון רביעי ברציפות, בעוד בובי פורטיס סיים עם 18 נקודות ו-10 ריבאונדים וקאם תומאס קלע 17 למילווקי.

פאולו באנקרו (רויטרס)פאולו באנקרו (רויטרס)

סן אנטוניו ספרס – יוסטון רוקטס 120:145

ויקטור וומבניאמה קלע 29 נקודות, דיארון פוקס הוסיף 20 נקודות ו-10 אסיסטים וסן אנטוניו ספרס ניצחה את יוסטון רוקטס ורשמה ניצחון רביעי ברציפות ו-15 מתוך 16 משחקים. סטפון קאסל קלע 23 נקודות לספרס, בעוד קווין דוראנט ואמן תומפסון סיימו עם 23 נקודות כל אחד ביוסטון, שספגה שיא נקודות עונתי.

סקרמנטו קינגס – שיקגו בולס 110:126

ראסל ווסטברוק רשם טריפל-דאבל עם 23 נקודות, 12 אסיסטים ו-11 ריבאונדים, ה-208 שלו בקריירה, שיא NBA, כשסקרמנטו קינגס גברה על שיקגו בולס. מאליק מונק קלע 30 נקודות ומקסין ריינו הוסיף 26 נקודות ו-11 ריבאונדים לסקרמנטו, בעוד קולין סקסטון קלע 28 מהספסל וג’וש גידי רשם טריפל-דאבל של 15 נקודות, 12 ריבאונדים ו-10 אסיסטים לשיקגו.

פיניקס סאנס – שארלוט הורנטס 99:111

דווין בוקר קלע 30 נקודות והוסיף 10 אסיסטים כשפיניקס סאנס עצרה את רצף ניצחונות החוץ של שארלוט הורנטס שעמד על 10 משחקים. קולין גילספי וג’יילן גרין קלעו 24 נקודות כל אחד לפיניקס, בעוד לאמלו בול הוביל את שארלוט עם 22 נקודות.

