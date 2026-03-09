וומבניאמה והספרס חגגו, דטרויט שוב הפסידה

ליגת ה-NBA המשיכה הלילה (בין ראשון לשני). טורונטו ניצחה את דאלאס, מיאמי את דטרויט וניו אורלינס את וושינגטון וויזארדס. בנוסף, אורלנדו הביסה את מילווקי, בזמן שסן אנטוניו חגגה על יוסטון. כמו כן, שיקגו נכנעה לסקרמנטו ופיניקס רשמה ניצחון על שארלוט.

טורונטו ראפטורס – דאלאס מאבריקס 92:122

אר.ג’יי בארט קלע שיא עונתי של 31 נקודות, סקוטי בארנס הוסיף 17, וטורונטו ראפטורס ניצחה את דאלאס מאבריקס. יאקוב פולטל תרם 16 נקודות ו-10 ריבאונדים וסנדרו ממוקלאשווילי קלע 13, בעוד דניאל גאפורד הוביל את דאלאס עם שיא עונתי של 21 נקודות ו-11 ריבאונדים. קופר פלאג הוסיף 17 וברנדון וויליאמס קלע 16 בהפסד השביעי ברציפות של המאבריקס וה-17 ב-19 משחקים.

מיאמי היט – דטרויט פיסטונס 110:121

טיילר הירו קלע 25 נקודות ובאם אדבאיו הוסיף 24 ועבר את רף 10,000 הנקודות בקריירה כשמיאמי היט גברה על דטרויט פיסטונס והנחילה לה הפסד רביעי ברציפות. אדבאיו, שהוסיף תשעה ריבאונדים ושישה אסיסטים, הפך יחד עם דוויין ווייד לשחקן היחיד שמגיע ל-10,000 נקודות במדי מיאמי, בעוד קייד קנינגהאם סיים עם 26 נקודות ו-10 אסיסטים וג’יילן דורן קלע 24.

קייד קנינגהאם מתקשה (רויטרס)

ניו אורלינס – וושינגטון וויזארדס 118:138

טריי מרפי קלע 24 נקודות וסדיק ביי הוסיף 23 מול האקסית כשניו אורלינס פליקנס ניצחה את וושינגטון וויזארדס והאריכה את רצף ההפסדים שלה לשמונה. זאיון וויליאמסון קלע 20 ודג’ונטה מארי הוסיף 19 לפליקנס, בעוד טריי יאנג במשחקו השני בוושינגטון מאז הטרייד מאטלנטה סיים עם 17 נקודות ושמונה אסיסטים ב-18 דקות.

מילווקי באקס – אורלנדו מג’יק 130:91

פאולו באנקרו קלע 29 נקודות ואורלנדו מג’יק ניצחה את מילווקי באקס, ששיחקה ללא יאניס אנטטוקומפו במשחק השני בבק-טו-בק. ג’יילן סאגס הוסיף 20 נקודות ודזמונד ביין קלע 18 למג’יק עם ניצחון רביעי ברציפות, בעוד בובי פורטיס סיים עם 18 נקודות ו-10 ריבאונדים וקאם תומאס קלע 17 למילווקי.

פאולו באנקרו (רויטרס)

סן אנטוניו ספרס – יוסטון רוקטס 120:145

ויקטור וומבניאמה קלע 29 נקודות, דיארון פוקס הוסיף 20 נקודות ו-10 אסיסטים וסן אנטוניו ספרס ניצחה את יוסטון רוקטס ורשמה ניצחון רביעי ברציפות ו-15 מתוך 16 משחקים. סטפון קאסל קלע 23 נקודות לספרס, בעוד קווין דוראנט ואמן תומפסון סיימו עם 23 נקודות כל אחד ביוסטון, שספגה שיא נקודות עונתי.

סקרמנטו קינגס – שיקגו בולס 110:126

ראסל ווסטברוק רשם טריפל-דאבל עם 23 נקודות, 12 אסיסטים ו-11 ריבאונדים, ה-208 שלו בקריירה, שיא NBA, כשסקרמנטו קינגס גברה על שיקגו בולס. מאליק מונק קלע 30 נקודות ומקסין ריינו הוסיף 26 נקודות ו-11 ריבאונדים לסקרמנטו, בעוד קולין סקסטון קלע 28 מהספסל וג’וש גידי רשם טריפל-דאבל של 15 נקודות, 12 ריבאונדים ו-10 אסיסטים לשיקגו.

פיניקס סאנס – שארלוט הורנטס 99:111

דווין בוקר קלע 30 נקודות והוסיף 10 אסיסטים כשפיניקס סאנס עצרה את רצף ניצחונות החוץ של שארלוט הורנטס שעמד על 10 משחקים. קולין גילספי וג’יילן גרין קלעו 24 נקודות כל אחד לפיניקס, בעוד לאמלו בול הוביל את שארלוט עם 22 נקודות.