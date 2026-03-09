חזר ובגדול: 18 נקודות לאבדיה, פורטלנד חגגה

זה היה חסר. אחרי זמן של כמעט שבועיים ללא פרקט, דני אבדיה חזר הלילה (בין ראשון לשני) לשחק ב-NBA והציג יכולת טובה, כשפורטלנד הביסה הלילה את אינדיאנה 111:131. הישראלי שב לאחר היעדרות של שישה משחקים בעקבות פציעה בגב התחתון, הראה שהוא בכושר טוב וסיים מפגש יעיל במיוחד עבור קבוצתו. הניצחון גם העמיק את המשבר של אינדיאנה, שספגה הפסד תשיעי ברציפות.

הפורוורד הישראלי, שמוביל העונה את פורטלנד בנקודות ובאסיסטים, רשם משחק מרשים עם 18 נקודות (6 מ-16 מהשדה, 0 מ-4 משלוש ו-6 מ-6 מהעונשין), חמישה ריבאונדים ושמונה אסיסטים מול הפייסרס. אבדיה היה פעיל מאוד בהתקפה ולקח חלק משמעותי בניהול המשחק של קבוצתו. הקאמבק שלו סיפק דחיפה חשובה לבלייזרס, בהתמודדות עצמה ובטח לקראת ההמשך.

מי שהוביל את קלעי פורטלנד היה סקוט הנדרסון עם משחק גדול של 28 נקודות.

הרכז הצעיר היה מדויק במיוחד מהשדה עם 10 מ-15 וסיים גם עם שישה אסיסטים ללא איבוד אחד. לצדו בלטו גם ג’רמי גרנט וג’רו הולידיי עם 21 נקודות כל אחד.

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה פתח חזק, הפייסרס המשיכו בתקופה הרעה

אבדיה נכנס לעניינים כבר במחצית הראשונה והראה ביטחון אחרי החזרה מהפציעה. הישראלי תרם 10 נקודות עוד לפני ההפסקה והיה חלק מהשטף ההתקפי של קבוצתו. פורטלנד ירדה למחצית ביתרון מבטיח של 52:69.

הריצה המרכזית של המשחק הגיעה לקראת סיום הרבע השני. הנדרסון הוביל ריצת 7:25 בחמש הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. במהלך הדקות הללו אינדיאנה התקשתה מאוד בהתקפה עם 2 מ-11 מהשדה ושלושה איבודים.

בצד של אינדיאנה, פסקל סיאקם הוביל את הקלעים עם 22 נקודות. ג’יי האף הוסיף 16 נקודות וחמישה חסימות, בעוד אנדרו נמבהארד וג’ראס ווקר קלעו 14 כל אחד. למרות זאת, הפייסרס המשיכו את התקופה הרעה שלהם עם הפסד תשיעי ברציפות.