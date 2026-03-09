יום שני, 09.03.2026 שעה 02:31
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

"דקו מוחזק כבן ערוכה, לאפורטה גירש אותי"

פחות משבוע לבחירות בברצלונה, מאמן ושחקן העבר צ'אבי שבר שתיקה ולא חסך: "הנשיא אמר לי שאם מסי יחזור הוא ילך נגדו, הוא מושפע על ידי אצ'ברייה"

|
צ'אבי (IMAGO)
צ'אבי (IMAGO)

פחות משבוע נותר עד לבחירות לנשיאות ברצלונה, כשז’ואן לאפורטה, הנשיא המכהן, רץ פעם נוספת לכהונה. אלא שמי שבחר להתייצב נגדו, זמן כל כך קצר לפני ההצבעות הוא קשר ומאמן העבר של הקטלונים, צ’אבי, ששבר שתיקה לראשונה מאז שעזב ופתח על הנשיא ויועץ הצללים שלו, אלחנדרו אצ’ברייה, בראיון ללא מעצורים.

“אני רוצה לספר את האמת שלי. החלטתי לא להצהיר שום דבר אחרי שעזבתי את ברצלונה מתוך כבוד למועדון. אני בחוץ בגלל שעמדתי נגד אלחנדרו אצ’ברייה. ככה ברצלונה עובדת. אצ’ברייה עבר ודיבר עם שחקנים כמו סרג’י רוברטו, רונאלד אראוחו, פדרי וראפיניה ואמר להם שאני רציתי למכור אותם”.

חלק מהאנשים שישבו במועצת ההנהלה ניסו לשכנע אותו להישאר, למרות שלמאמן היו ספקות. אחרי שברצלונה הודחה נגד פאריס סן ז’רמן בליגה האלופות, אצ’ברייה, יד ימינו של ז’ואן לאפורטה, אמר לו שרוב האנשים בהנהלה לא בטוחים שכדאי שימשיך, אבל אחרי ארוחת ערב עם לאפורטה בעצמו, הנשיא שכנע אותו להישאר: “ביקשתי רק שינוי אחד בסגל, לא שיעזבו עשרה שחקנים”.

זז'ואן לאפורטה וליאו מסי (רויטרס)

פחות משבוע לבחירות בברצלונה, צ’אבי נכנס גם בהנהלה של לאפורטה: “אני רוצה להגיד שהדברים בבארסה לא עובדים כמו שצריך. אני רוצה שחברי ההנהלה יבינו מה קורה כרגע, ובכנות, המועדון צריך שינוי טוטאלי, בהנהלה, במקצועיות. אנחנו לא יכולים לסמוך על אנשים לא אמינים”.

“אם מסי יחזור, הוא יפתח נגדו במלחמה”

קשר העבר המשיך לתקוף את אצ’ברייה: “דקו מוחזק כבן ערובה על ידו, כשהוא יודע מה הכוח של דמות כמוהו במועדון, אבל למעשה הוא בעצמו מקבל את ההחלטות. חתמתי בברצלונה הודות ללאפורטה, אבל בסופו של דבר הוא אכזב אותי. הוא גירש אותי מבלי להגיד לי את האמת, כשהוא מושפע על ידי אצ’ברייה”.

צ’אבי גם הודה שהוא היה צריך לעזוב אחרי הפרידות מג’ורדי קרויף ומתאו אלמאן: “כשאחרים החלו לקבל את ההחלטות, הקבוצה הלכה אחורה ולא במקרה”. לבסוף, התייחס גם לסוגיית החזרה של ליאו מסי למועדון: “הנשיא התחיל מו”מ עם אבא שלו, וקיבלנו אור ירוק מהלה ליגה, אבל לאפורטה בעצמו השהה את העסקה. לאפורטה אמר לי מילה במילה שאם מסי יחזור, הוא יפתח נגדו במלחמה והוא לא יכול לאפשר את זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
