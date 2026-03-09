"דקו מוחזק כבן ערוכה, לאפורטה גירש אותי"

פחות משבוע נותר עד לבחירות לנשיאות ברצלונה, כשז’ואן לאפורטה, הנשיא המכהן, רץ פעם נוספת לכהונה. אלא שמי שבחר להתייצב נגדו, זמן כל כך קצר לפני ההצבעות הוא קשר ומאמן העבר של הקטלונים, צ’אבי, ששבר שתיקה לראשונה מאז שעזב ופתח על הנשיא ויועץ הצללים שלו, אלחנדרו אצ’ברייה, בראיון ללא מעצורים.

“אני רוצה לספר את האמת שלי. החלטתי לא להצהיר שום דבר אחרי שעזבתי את ברצלונה מתוך כבוד למועדון. אני בחוץ בגלל שעמדתי נגד אלחנדרו אצ’ברייה. ככה ברצלונה עובדת. אצ’ברייה עבר ודיבר עם שחקנים כמו סרג’י רוברטו, רונאלד אראוחו, פדרי וראפיניה ואמר להם שאני רציתי למכור אותם”.

חלק מהאנשים שישבו במועצת ההנהלה ניסו לשכנע אותו להישאר, למרות שלמאמן היו ספקות. אחרי שברצלונה הודחה נגד פאריס סן ז’רמן בליגה האלופות, אצ’ברייה, יד ימינו של ז’ואן לאפורטה, אמר לו שרוב האנשים בהנהלה לא בטוחים שכדאי שימשיך, אבל אחרי ארוחת ערב עם לאפורטה בעצמו, הנשיא שכנע אותו להישאר: “ביקשתי רק שינוי אחד בסגל, לא שיעזבו עשרה שחקנים”.

ז'ואן לאפורטה וליאו מסי (רויטרס)

פחות משבוע לבחירות בברצלונה, צ’אבי נכנס גם בהנהלה של לאפורטה: “אני רוצה להגיד שהדברים בבארסה לא עובדים כמו שצריך. אני רוצה שחברי ההנהלה יבינו מה קורה כרגע, ובכנות, המועדון צריך שינוי טוטאלי, בהנהלה, במקצועיות. אנחנו לא יכולים לסמוך על אנשים לא אמינים”.

“אם מסי יחזור, הוא יפתח נגדו במלחמה”

קשר העבר המשיך לתקוף את אצ’ברייה: “דקו מוחזק כבן ערובה על ידו, כשהוא יודע מה הכוח של דמות כמוהו במועדון, אבל למעשה הוא בעצמו מקבל את ההחלטות. חתמתי בברצלונה הודות ללאפורטה, אבל בסופו של דבר הוא אכזב אותי. הוא גירש אותי מבלי להגיד לי את האמת, כשהוא מושפע על ידי אצ’ברייה”.

צ’אבי גם הודה שהוא היה צריך לעזוב אחרי הפרידות מג’ורדי קרויף ומתאו אלמאן: “כשאחרים החלו לקבל את ההחלטות, הקבוצה הלכה אחורה ולא במקרה”. לבסוף, התייחס גם לסוגיית החזרה של ליאו מסי למועדון: “הנשיא התחיל מו”מ עם אבא שלו, וקיבלנו אור ירוק מהלה ליגה, אבל לאפורטה בעצמו השהה את העסקה. לאפורטה אמר לי מילה במילה שאם מסי יחזור, הוא יפתח נגדו במלחמה והוא לא יכול לאפשר את זה”.