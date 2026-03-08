סבאלנקה בשמינית הגמר, מחכה לאוסקה

ארינה סבאלנקה ממשיכה להוכיח מדוע היא המדורגת במקום הראשון בעולם, תוך שהיא מציגה טניס עוצמתי ובלתי מתפשר. הטניסאית הבלארוסית העפילה לשמינית גמר טורניר אינדיאן וולס היוקרתי בקליפורניה, לאחר שגברה הלילה על ז'קלין כריסטיאן הרומניה (המדורגת 35 בעולם) בתוצאה 4:6 ו-1:6. המשחק, שנערך באצטדיון המרכזי וארך 71 דקות בלבד, הדגיש שוב את העליונות של סבאלנקה בסבב הנשים הנוכחי.

עבור סבאלנקה, שמציגה לראווה בטורניר גם טבעת אירוסין נוצצת עם יהלום של 12 קראט, מדובר בניצחון ה-23 ברציפות על שחקניות שמדורגות מחוץ לטופ 20 העולמי. הפתיחה שלה הייתה מוחצת, כאשר היא זכתה ב-16 מתוך 17 הנקודות בארבעת משחקוני ההגשה הראשונים שלה. עם זאת, כשהגישה לניצחון במערכה הראשונה במצב של 3:5, הלחץ עשה את שלו ושתי טעויות כפולות עלו לה במשחקון. כריסטיאן, שזכתה לעידוד מקבוצה גדולה של אוהדים רומנים שלבשו צהוב, ניסתה להשוות ל-5:5, אך סבאלנקה השיגה נקודת מערכה עם הנחתה עוצמתית שהובילה לחגיגה הקולנית ביותר שלה במשחק. טעות כפולה של הרומניה מיד לאחר מכן העניקה לסבאלנקה את המערכה הראשונה.

ארינה סבלנקה מדברת במסיבת עיתונאים. (רויטרס)

במערכה השנייה סבאלנקה כבר העלתה הילוך. במשחקון הראשון היא הצילה נקודת שבירה עם חבטת העברה אדירה, אס ו-ווינר מושלם בכף היד. בסך הכל, היא הצילה חמש מתוך שש נקודות שבירה מולן התמודדה במשחק כולו, והשלימה ניצחון קליל בדרך לשלב הבא, וזאת למרות שזהו הטורניר הראשון שלה לאחר הפסקה של חמישה שבועות מאז שוויתרה על הטורנירים במזרח התיכון.

ציון הדרך המרשים של הלילה היה כפול: מעבר להעפלה לסיבוב הרביעי, סבאלנקה רשמה את ניצחונה ה-137 בטורנירי מאסטרס מאז שהפורמט הוצג ב-2009. בכך היא חלפה על פני מריה שראפובה ועלתה למקום השביעי בכל הזמנים בקטגוריה זו. מבין השחקניות הפעילות כיום, רק בת ארצה ויקטוריה אזרנקה מקדימה אותה עם 209 ניצחונות.

כעת, כל העיניים נשואות למפגש ענקיות אפשרי בשמינית הגמר מול נאומי אוסקה. היפנית תצטרך קודם לכן לחלוף על פני קמילה אוסוריו כדי לקבוע דייט נוצץ מול המדורגת ראשונה בעולם. באופן מדהים, למרות ששתיהן מהשמות הגדולים בענף, הן נפגשו רק פעם אחת במסגרת רשמית - זה קרה לפני שמונה שנים בשמינית גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה ב-2018. אז, כששתיהן היו בנות 20 בלבד, אוסקה ניצחה בשלוש מערכות דרמטיות בדרך לזכייה בתואר הגרנד סלאם הראשון בקריירה שלה ועיכבה את הפריצה של הבלארוסית לפסגה.

ויקטוריה חימנס קסינצבה ונעמי אוסקה מתחרות על המגרש. (רויטרס)

"אם ניפגש, זו בטוח תהיה תצוגת אופנה בהתחלה", התלוצצה סבאלנקה, שמשתפת פעולה עם מותג האופנה גוצ'י, כשנשאלה על המפגש האפשרי מול אוסקה, שהופיעה לטורניר בתלבושת מנומרת ייחודית. "ואז זה יהיה משחק מטורף. היא שחקנית נהדרת שחזרה לכושר מדהים אחרי ההיריון. צפיתי במשחקים שלה ואני ממש מעריכה אותה. כנראה שתהיה לי הזדמנות לנקום בה על ההפסד ההוא, אני מאוד מקווה. הייתי רוצה לשחק נגדה".

סבאלנקה רושמת פתיחת עונה חלומית, כשהמאזן שלה עומד על 13 ניצחונות לעומת הפסד בודד אחד (לאלנה ריבאקינה בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה). זוהי הופעתה השביעית של הבלארוסית בטורניר היוקרתי במדבר של קליפורניה. לאחר שהפסידה פעמיים במעמד הגמר בשנים קודמות, היא נחושה מתמיד להניף הפעם את הגביע ולהוסיף תואר נוסף לארון המתרחב שלה.