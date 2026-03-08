מירוץ נגד הזמן: אמבפה יהיה כשיר לסיטי?

קיליאן אמבפה חוזר היום למדריד לאחר שבילה כמה ימים בצרפת כדי לטפל בפציעה בברך שמאל. השתתפותו של החלוץ במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות מול מנצ’סטר סיטי (רביעי, 21:00) עדיין מוטלת בספק.

לאמבפה יש לכן שתי יחידות אימון, ביום שני וביום שלישי, כדי לנסות להגיע למשחק מול הקבוצה של פפ גווארדיולה, אפשרות שלא נשללת אך גם לא מובטחת, בהמתנה לכך שיוערך מצבו הפיזי. ההתקדמות בנקע בברך שלו הייתה חיובית בימים האחרונים, אך חוסר הזמן עשוי לפעול נגד רצונו של השחקן.

מלבד זאת, הבלאנקוס התאמנו ללא כלל השחקנים. ג’וד בלינגהאם ביצע חלק מהאימון על הדשא, אך לבדו. אלבארו קרראס, שספג מכה מול חטאפה, התאמן לבדו ומצופה שמחר יתאמן עם הקבוצה וייכנס לסגל.

אלברו קרראס, גם בספק למפגש (רויטרס)

מי לא יהיו בסגל של ריאל מדריד?

שחקן נוסף שהתאמן בנפרד מהקבוצה הוא אנטוניו רודיגר, אם כי הוא עשוי לחזור לאימונים עם הקבוצה. בינתיים, דויד אלאבה, דני סבאיוס, אדר מיליטאו ורודריגו ממשיכים בעבודות השיקום שלהם ולא יהיו זמינים לאלבארו ארבלואה.