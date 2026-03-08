יום ראשון, 08.03.2026 שעה 23:06
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

מירוץ נגד הזמן: אמבפה יהיה כשיר לסיטי?

לאחר שהיה מספר ימים בצרפת על מנת לטפל בברכו, מלך שערי הצ'מפיונס העונה חוזר למדריד לקראת ההתמודדות במסגרת שמינית הגמר. וגם: מצב שאר הפצועים

|
קיליאן אמבפה (רויטרס)
קיליאן אמבפה (רויטרס)

קיליאן אמבפה חוזר היום למדריד לאחר שבילה כמה ימים בצרפת כדי לטפל בפציעה בברך שמאל. השתתפותו של החלוץ במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות מול מנצ’סטר סיטי (רביעי, 21:00) עדיין מוטלת בספק.

לאמבפה יש לכן שתי יחידות אימון, ביום שני וביום שלישי, כדי לנסות להגיע למשחק מול הקבוצה של פפ גווארדיולה, אפשרות שלא נשללת אך גם לא מובטחת, בהמתנה לכך שיוערך מצבו הפיזי. ההתקדמות בנקע בברך שלו הייתה חיובית בימים האחרונים, אך חוסר הזמן עשוי לפעול נגד רצונו של השחקן.

מלבד זאת, הבלאנקוס התאמנו ללא כלל השחקנים. ג’וד בלינגהאם ביצע חלק מהאימון על הדשא, אך לבדו. אלבארו קרראס, שספג מכה מול חטאפה, התאמן לבדו ומצופה שמחר יתאמן עם הקבוצה וייכנס לסגל.

אלברו קרראס, גם בספק למפגש (רויטרס)אלברו קרראס, גם בספק למפגש (רויטרס)

מי לא יהיו בסגל של ריאל מדריד?

שחקן נוסף שהתאמן בנפרד מהקבוצה הוא אנטוניו רודיגר, אם כי הוא עשוי לחזור לאימונים עם הקבוצה. בינתיים, דויד אלאבה, דני סבאיוס, אדר מיליטאו ורודריגו ממשיכים בעבודות השיקום שלהם ולא יהיו זמינים לאלבארו ארבלואה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */