"מרגישים את המשמעות בלייצג את המדינה"

גאווה גדולה בזמן המלחמה: נבחרת הג’ודו חתמה הערב (ראשון) תחרות מצוינת בגראנד פרי אוסטריה עם מדליית זהב לרז הרשקו וארד ליולי מישינר, ובכך החבורה בכחול-לבן בהדרכת המאמן שני הרשקו סוגרת את התחרות עם 4 מדליות בסך הכל.

מאמן הנבחרת שני הרשקו סיכם: “אנחנו מסיימים תחרות נהדרת עם ארבע מדליות לנבחרת ישראל - הישג שממלא אותנו בגאווה גדולה. אתמול זכינו בשתי מדליות, והיום חתמנו אותה עם שתיים נוספות ורגעים גדולים על המזרן. רז הרשקו זוכה במדליית הזהב במשקל מעל 78 ק״ג וזהו רגע מרגש במיוחד לראות אותה עומדת על הפודיום כשהתקווה מתנגנת באולם, עבורה ועבור מדינת ישראל. ברגעים כאלה מרגישים את המשמעות האמיתית של לייצג את המדינה. יולי מישינר הפגינה אופי אדיר, נחישות ולחימה”.

שני הרשקו (עמית שיסל)

שני הוסיף: “אנחנו נלחמים על המזרן, ובאותו הזמן אזרחי ישראל עוברים תקופה לא פשוטה - אך גם הם נחושים ואיתנים. צה״ל וכוחות הביטחון עומדים בחזית ודואגים לכך שלמדינת ישראל יהיה עתיד בטוח ומבטיח. הידיעה שאנחנו יכולים להביא רגעים של גאווה, אחדות ותקווה לעם שלנו היא חיבוק שאין חזק ומשמעותי ממנו. אני גאה בנבחרת שלנו, גאה בצוות וגאה לייצג את מדינת ישראל בכל פעם שאנחנו עולים על המזרן”.

“גאה לייצג את המדינה שלי ולהביא רגע קטן של גאווה”

רז הרשקו חגגה: “בתקופה מורכבת עבור המדינה שלנו, הזכות לעלות על המזרן ולייצג את ישראל היא דבר שאני לא לוקחת כמובן מאליו. בכל תחרות אני מרגישה את האחריות ואת הגאווה ללבוש את המדים של הנבחרת ולהתחרות עם הדגל על החזה. אני שמחה על הזכייה ועל המדליה, אבל יותר מהכול אני גאה לייצג את המדינה שלי ולהביא רגע קטן של גאווה לעם בישראל”.

בנוסף, רז ציינה לאחר יום הקרבות שהסתיים בהשמעת ההמנון: “את המדליה הזו אני רוצה להקדיש לזכרו של יונתן גוטין ז״ל ולחבק מרחוק את משפחתו. תודה למשפחה שלי, למאמנים, לנבחרת ולכל מי שתומך ומאמין בדרך שלי”.

יולי מישינר אמרה: “אני שמחה לזכות במדליית הארד בגראנד פרי אוסטריה, מאוד רציתי את המדליה בשביל המדינה שלי. אני רוצה להודות ליו״ר האיגוד משה פונטי, מאמן העל שני הרשקו , למאמנים עידו בר צ׳ארלס צ׳יבאנה ואלן שמידט”.