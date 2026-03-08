8 דקות מהפתיחה: שער ובישול למוחמד אבו פאני

הלגיונרים הישראלים ממשיכים לעשות חיל מעבר לים, כשגם היום (ראשון) ראינו כמה מהם שסיפקו משחקים מרשימים. במוקד נמצא מוחמד אבו פאני שכבש ובישל במדי פנצווארוש, כשגם אחרים עלו על כר הדשא בליגות השונות.

# מוחמד אבו פאני פתח בהרכב פרנצווארוש מול נירג'האזה ספרטקוס ופתח בצורה יוצאת מן הכלל, כשהוא כבש ובישל כבר בשמונה הדקות הראשונות. גם גבי קניקובסקי נכלל ב-11 וקבוצתם תפסה הובלה חשובה במשחק שמתקיים בשעה זו וניצחון בו ישאיר את הקבוצה במקום הראשון בליגה ההונגרית.

גבי קניקובסקי (IMAGO)

# יובל רנון כבש בניצחון ויטסה 1:4 על דה גראפשחאפ בליגה ההולנדית השנייה. הוא נכנס כמחליף בדקה ה-69 וקבע את התוצאה הסופית דקה בתוך תוספת הזמן. גם באניס נאופאל (10), ואלון זומברי (31) ומתייס מרשאלק (60) הבקיעו לוויטסה, נילס אגנס צימק זמנית (53).

יובל רנון חוגג במדי ויטסה (IMAGO)

# שון וייסמן פתח בהרכב בלאו וייס לינץ והשלים 86 דקות, קבוצתו השיגה תוצאה מרשימה עבורה עם 1:1 מול הארטברג החמישית בטבלה, אך היא עדיין במקום האחרון בטבלה במרחק של 5 נקודות מהקבוצה מעליה, ו-11 מהקבוצה שאחריה.