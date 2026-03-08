יום ראשון, 08.03.2026 שעה 20:18
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

הזרים של הליגה שוב התאמנו יחדיו בבלגרד

נהפך למסורת: אחרי שעשו זאת מספר פעמים בשבוע שעבר עם קטש בגלל המלחמה, הלא ישראלים שוב עלו על הפרקט, הפעם תחת השגחתו של ע.מאמן הפועל ירושלים

|
השחקנים הזרים באימון (מנהלת הליגות בכדורסל)
השחקנים הזרים באימון (מנהלת הליגות בכדורסל)

במה שהפך כבר למסורת תחת המלחמה ואחרי שעשו זאת מספר פעמים בשבוע שעבר, גם היום (ראשון) השחקנים הזרים של הליגה התאמנו יחדיו בבלגרד, כשהפעם זה לא היה עודד קטש שהעביר את האימון, אלא עוזר מאמן הפועל ירושלים,  תאודורוס ינאקופולוס.

במנהלת נרשם: “פתחנו את השבוע עם אימון לשחקני הליגה הזרים בהובלת עוזר מאמן הפועל ירושלים, תאודורוס ינאקופולוס. האימון התמקד בשמירה על כושר וחדות, ועם סיומו עלתה קבוצת הפועל ירושלים לאימון המתוכנן שלה.

השחקנים הזרים באימון (מנהלת הליגות בכדורסל)
השחקנים הזרים באימון (מנהלת הליגות בכדורסל)
השחקנים הזרים באימון (מנהלת הליגות בכדורסל)
השחקנים הזרים באימון (מנהלת הליגות בכדורסל)

“הרצף על המגרש אפשר לשחקנים סביבת עבודה ראויה לשמירה על מוכנותם. תודה גדולה להפועל ירושלים ולצוות על ההירתמות למשימה ועל העמדת התנאים הנדרשים”.

