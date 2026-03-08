יום ראשון, 08.03.2026 שעה 19:35
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

הפלונטר של ריאל מדריד בנוגע לכוכבה הצעיר

לפי דיווחים בספרד, במידה וטיאגו פיטארץ' ישחק נגד מנצ'סטר סיטי במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות, הוא לא יוכל להשתתף במדי הקבוצה הצעירה במפעל

טיאגו פיטארץ' (IMAGO)
טיאגו פיטארץ' (IMAGO)

ריאל מדריד נמצאת בפלונטר לקראת שמינית גמר ליגת האלופות נגד מנצ’סטר סיטי. הבלאנקוס עלולים שלא להשתמש באחד מהכישרונות הצעירים שלהם, טיאגו פיטארץ’, זאת מאחר והקשר לא יוכל להשתתף במפעל היוקרתי במסגרת קבוצת הנוער.

החוקים של אופ’א בנוגע לשיתוף שחקנים צעירים הוא כזה: במידה ושחקן של הקבוצה הצעירה משתתף בשלושה משחקים ומעלה במדי הבוגרים במפעל האלופות, הוא לא יכול לחזור למדי הקבוצה הצעירה במסגרת האירופית.

לאחר שטיאגו פיטארץ’ שותף בשני המשחקים נגד בנפיקה בשלב הפלייאוף ( עלה בדקה ה-90 במשחק הראשון ובדקה ה-84 בשני), המשחק הבא נגד סיטי ימנע ממנו לשחק במדי הקבוצה הצעירה, שתתמודד במסגרת רבע הגמר נגד ספורטינג ליסבון.

ארבלואה, יוותר על הקשר הצעיר? (IMAGO)ארבלואה, יוותר על הקשר הצעיר? (IMAGO)

ב-24\23 זה קרה לניקו פאס עם אנצ’לוטי על הקווים

אין ספק שזו החלטה לא פשוטה עבור הבלאנקוס, מצד אחד פיטארץ’ החל להשתלב ברוטציה בקבוצה הבכירה, אך מנגד יש לריאל מדריד סיכוי טוב לזכות במפעל לנוער לראשונה משנת 2020. הפעם הקודמת שזה קרה לספרדים הייתה עם ניקו פאס, אשר בעונת 24\23 שיחק דקות מעטות במדי הקבוצה של קרלו אנצ’לוטי וכתוצאה מכך נגרע מהאליפות עד גיל 19.

