הפלונטר של ריאל מדריד בנוגע לכוכבה הצעיר

ריאל מדריד נמצאת בפלונטר לקראת שמינית גמר ליגת האלופות נגד מנצ’סטר סיטי. הבלאנקוס עלולים שלא להשתמש באחד מהכישרונות הצעירים שלהם, טיאגו פיטארץ’, זאת מאחר והקשר לא יוכל להשתתף במפעל היוקרתי במסגרת קבוצת הנוער.

החוקים של אופ’א בנוגע לשיתוף שחקנים צעירים הוא כזה: במידה ושחקן של הקבוצה הצעירה משתתף בשלושה משחקים ומעלה במדי הבוגרים במפעל האלופות, הוא לא יכול לחזור למדי הקבוצה הצעירה במסגרת האירופית.

לאחר שטיאגו פיטארץ’ שותף בשני המשחקים נגד בנפיקה בשלב הפלייאוף ( עלה בדקה ה-90 במשחק הראשון ובדקה ה-84 בשני), המשחק הבא נגד סיטי ימנע ממנו לשחק במדי הקבוצה הצעירה, שתתמודד במסגרת רבע הגמר נגד ספורטינג ליסבון.

ארבלואה, יוותר על הקשר הצעיר? (IMAGO)

ב-24\23 זה קרה לניקו פאס עם אנצ’לוטי על הקווים

אין ספק שזו החלטה לא פשוטה עבור הבלאנקוס, מצד אחד פיטארץ’ החל להשתלב ברוטציה בקבוצה הבכירה, אך מנגד יש לריאל מדריד סיכוי טוב לזכות במפעל לנוער לראשונה משנת 2020. הפעם הקודמת שזה קרה לספרדים הייתה עם ניקו פאס, אשר בעונת 24\23 שיחק דקות מעטות במדי הקבוצה של קרלו אנצ’לוטי וכתוצאה מכך נגרע מהאליפות עד גיל 19.