יום ראשון, 08.03.2026 שעה 18:37
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6624-9225באיירן מינכן1
5526-5325בורוסיה דורטמונד2
4933-5325הופנהיים3
4734-5025שטוטגרט4
4734-4825לייפציג5
4432-4825באייר לברקוזן6
3549-4825איינטרכט פרנקפורט7
3442-3725פרייבורג8
3143-3125אוגסבורג9
2936-2825המבורג10
2838-2924אוניון ברלין11
2543-2825בורוסיה מנשנגלדבאך12
2443-3425פ.צ. קלן13
2441-2925מיינץ14
2440-2325סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2055-3425וולפסבורג17
1457-2425היידנהיים18

0:0 חלש בין סט. פאולי לאיינטרכט פרנקפורט

המארחת המשיכה במסע ההיחלצות שלה מהתחתית אחרי שהצליחה להשיג נקודה מול אלברט ריירה ושחקניו. הזדמנות של דניאל סינאני נעצרה רק בקורה של הנשרים

|
דניאל סינאני ורובין קוך מנסים להשיג את הכדור (IMAGO)
דניאל סינאני ורובין קוך מנסים להשיג את הכדור (IMAGO)

המחזור ה-25 בבונדסליגה יינעל בהמשך היום (ראשון) עם המשחק בין אוניון ברלין לוורדר ברמן, אך קודם לכן איינטרכט פרנקפורט התארחה אצל סט. פאולי וסיימה ב-0:0 מחוויר.

סט. פאולי – איינטרכט פרנקפורט 0:0

מסע ההיחלצות של המארחת המשיך, אחרי שהצליחה לחלץ נקודה מהנשרים המתאוששים של אלברט ריירה. ההתמודדות לא התעלתה לרמה גבוהה וסיפקה מעט מצבים והמון חוסר דיוק מצד שני הצדדים, כשהמצב המסוכן במשחק הגיע בדקה ה-31, אז דניאל סינאני סובב כדור שנעצר רק בקורה. הקייזקיקר עם עשר נקודות בחמשת המשחקים האחרונים ויקוו לאיבוד נקודות מצד ורדר ברמן בהמשך היום.

