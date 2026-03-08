0:0 חלש בין סט. פאולי לאיינטרכט פרנקפורט

המחזור ה-25 בבונדסליגה יינעל בהמשך היום (ראשון) עם המשחק בין אוניון ברלין לוורדר ברמן, אך קודם לכן איינטרכט פרנקפורט התארחה אצל סט. פאולי וסיימה ב-0:0 מחוויר.

סט. פאולי – איינטרכט פרנקפורט 0:0

מסע ההיחלצות של המארחת המשיך, אחרי שהצליחה לחלץ נקודה מהנשרים המתאוששים של אלברט ריירה. ההתמודדות לא התעלתה לרמה גבוהה וסיפקה מעט מצבים והמון חוסר דיוק מצד שני הצדדים, כשהמצב המסוכן במשחק הגיע בדקה ה-31, אז דניאל סינאני סובב כדור שנעצר רק בקורה. הקייזקיקר עם עשר נקודות בחמשת המשחקים האחרונים ויקוו לאיבוד נקודות מצד ורדר ברמן בהמשך היום.