"הרעב שלי גדל, דווקא אחרי התוצאות שספגנו"

מנחם קורצקי חלם על פתיחה אחרת לגמרי לקדנציה שלו כמאמן החדש של נבחרת הנשים של ישראל בכדורגל. כמי שהתרגל למאבקים קשוחים לאורך השנים, הוא ידע שהאתגר הלאומי בזירה הנשית יהיה מורכב, אך צמד התבוסות במוקדמות המונדיאל מול נבחרת בלגיה החזקה (3:0 ו-5:0) במסגרת מוקדמות המונדיאל 2027 המחיש עד כמה הפערים מהרמות הגבוהות של היבשת עדיין גדולים.

למרות פתיחת הקמפיין המטלטלת, ההכנה הקצרה והסגל שסבל מחיסורים משמעותיים, מאמן הנבחרת מסרב להוריד את הראש ולא מצטער לרגע שלקח על עצמו את המשימה. הוא בטוח ביכולתו להרים את השחקניות מבחינה מנטלית ומקצועית, לגשר על הפערים ולהשיג תוצאות טובות יותר כבר בצמד המשחקים הקריטיים מול לוקסמבורג. בראיון פתוח וכנה ל-ONE, קורצקי מדבר על טבילת האש, האמונה העיוורת בסגל הקיים, והרעב הגדול להוכיח שאפשר גם אחרת.

מנחם, איך אתה מסכם את המשחקים הראשונים שלך עם הנבחרת מול בלגיה?

"ברור שיש אכזבה מהתוצאות. ציפינו לחזור עם משהו משני המשחקים האלה, למרות שידענו שאלו יהיו מפגשים קשים. אבל אנחנו לא עוצרים, זו רק תחילת הטורניר. יש לנו כבר בחודש הבא שני משחקים משמעותיים יותר שמהווים מטרה ריאלית יותר עבור נבחרת בסדר הגודל שלנו. נבוא אליהם מוכנים כדי לחזור עם נקודות ולעזור לעצמנו בניסיון לעלות לפלייאוף".

שחקניות נבחרת הנשים של ישראל (ההתאחדות לכדורגל)

הבנת עד כמה גדולים פערי הרמות בין נבחרת ישראל לשאר הנבחרות? קיבלת שיעור?

"כן, ברור. גם אני לומד עכשיו את הרמות ואת ההבדלים. מלכתחילה ידענו שיש פערי כוחות, אבל אני תמיד אאמין ואלך בתחושה שבכל משחק אני יכול לעזור לשחקניות, להוציא נקודות ולקדם אותן. הדברים לא הלכו כפי שרציתי, הפערים אכן היו גדולים מדי ובאנו רק חצי מוכנים. עם זאת, יש לי המון ביטחון בבנות. אני נמצא איתן ומרגיש שהן רוצות ללמוד ולהתקדם. כבר במשחקים הקרובים נראה שינוי, גם ביכולת וגם בתוצאות".

עם אילו מסקנות אתה יוצא מצמד המשחקים מול הבלגיות?

”בלגיה היא כנראה הנבחרת הכי טובה בדרג שלנו, כך לפחות לפי מי שנמצא איתי בצוות ומכיר את כדורגל הנשים שנים רבות. לכן, קשה עדיין לאמוד את היכולת האמיתית שלנו ביחס לדרג הזה. אבל בהחלט יש לנו הרבה מה לשפר מבחינה מנטלית. ספגנו שערים בדקות שאני מגדיר כקריטיות, דקות 45 ו-90. במשחק האחרון הייתה לנו נפילה מנטלית שבה ספגנו שלושה שערים תוך עשר דקות. אלו דברים שאפשר לשפר ולעבוד עליהם. בנוסף, כשהכדור אצלנו נדרש מאיתנו יותר אומץ. זה בהחלט משהו שצריך לטפל בו".

מנחם קורצקי (שחר גרוס)

הקשיים בהכנה והמבט לעבר לוקסמבורג

אין לך יותר מדי ימי אימון, ויריבות אימון קשה להשיג בגלל המצב. איך אתה מתכנן להעלות את הרמה בתנאים הלא פשוטים האלו?

"כל מה שאגיד עלול להישמע כמו תירוץ, ואני לא אחד שמתרץ, אבל התקופה שבה הייתי עם הנבחרת לפני המשחקים הייתה קצרה מאוד ולא היו לנו הרבה אימונים. בנוסף, חסרו לנו שלוש שחקניות משמעותיות מאוד, טליה זומר ושרון בק לא היו איתנו, ויטל כץ נפצעה והוחלפה כבר אחרי מספר דקות. אלו דברים שיכול להיות שהשפיעו, אבל אנחנו נעשה את המקסימום. הבנות מאוד רוצות ללמוד ולהשתפר. ננסה לדרוש ולארגן עוד ימי אימון, למרות המורכבות בגלל המלחמה, כדי שנוכל לשפר את התיאום. המטרה עכשיו היא לבוא מוכנים לשני המשחקים נגד לוקסמבורג, שהיא פחות או יותר ברמה שלנו, במטרה לנצח אותן".

הספקת לראות את לוקסמבורג?

"כן, הספקתי לראות אותן משחקות נגד סקוטלנד. יחסי הכוחות בבית ברורים, סקוטלנד ובלגיה נבחרות חזקות מאוד, ואנחנו ולוקסמבורג ניאבק על המקום השלישי".

מה לגבי חיזוק הנבחרת עם שחקניות יהודיות מהתפוצות, כפי שדובר בעבר?

"אנחנו תמיד חושבים על הכיוון הזה, אבל קודם כל אנחנו צריכים לשפר את הסגל הקיים, זה הדבר הכי חשוב. אני באמת מאוד מתרשם מהבנות, יש מה לשפר ויש עם מי לעבוד. אני בטוח ביכולת שלי לעזור להן להתקדם".

שרון בק. חיסרון משמעותי (אסי קיפר, ההתאחדות לכדורגל)

"הבנות נתנו הכל, אם יש לי תלונה היא רק כלפי עצמי"

מנחם, לא תפסת את עצמך באיזשהו שלב ושאלת, רגע, לאן הגעתי? מה אני עושה פה, עשיתי טעות?

"אני יכול להגיד לך שזה בדיוק ההפך. הרעב שלי רק גדל, בעיקר אחרי התוצאות שספגנו, יש לי המון אמביציה להוכיח שאפשר לעשות פה דברים יפים ושאני יכול לשפר את הנבחרת".

אז אתה שואב אופטימיות מהרצון ללמוד והיכולת שיש בסגל, ורואה שיש עם מה לעבוד.

"חד משמעית. אני יכול להגיד לך שהבנות באמת נתנו הכל והשקיעו הכל. נפלנו בכמה דברים מנטליים ומול איכויות גבוהות יותר של הבלגיות, אבל בסך הכל, כשאני מסתכל על התמונה המלאה, אין לי גרם של תלונה כלפיהן. אם יש לי תלונה, היא רק כלפי עצמי, ואני תמיד אקח אחריות. אני פה כדי לקדם ולשפר את כדורגל הנשים ואת הנבחרת".

אתם מתעכבים כרגע בחו"ל וממתינים לטיסה. מתי אתם אמורים לחזור לארץ?

"נתקענו כאן קצת בגלל המלחמה ואנחנו מחכים לטיסה שתחזיר אותנו לארץ, כרגע מדובר על יום רביעי. חשוב לי להגיד שמבחינת ארגון, אנחנו מקבלים את כל התנאים וכל מה שצריך ברמה הכי גבוהה שיש. הופתעתי מזה מאוד לטובה וחשוב לפרגן על כך".