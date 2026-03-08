יום ראשון, 08.03.2026 שעה 17:47
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

האופציות של דניאל פרץ וסוטון ברבע גמר הגביע

לאחר הניצחון מול פולהאם, האפשרויות של הישראלי בשלב הבא מלהיבות וקשות בו זמנית: ארסנל, מנצ'סטר סיטי, ליברפול וצ'לסי כבר עלו ויכללו בהגרלה

|
דניאל פרץ מניף ידיים לשמיים, ניצחון גדול לסאות'המפטון (רויטרס)
דניאל פרץ מניף ידיים לשמיים, ניצחון גדול לסאות'המפטון (רויטרס)

דניאל פרץ וסאות’המפטון רשמו ציון דרך נהדר היום (ראשון) עם 0:1 קטן/גדול מול פולהאם במסגרת הגביע האנגלי ששווה להעפלה לרבע הגמר של המפעל החשוב, כ-50 שנה לאחר הזכייה האחרונה של המועדון.

הסיינטס הפכו לקבוצה הראשונה מהצ’מפיונשיפ שמעפילה לשמונה האחרונות, וכעת האופציות של הקבוצה בהגרלת השלב הבא מתחילות להתברר. מה שאפשר להגיד בינתיים – קל זה לא יהיה.

ארבע קבוצות עלו לרבע הגמר לפני יום המשחקים הנוכחי: ליברפול הייתה הראשונה, כשאתמול הצטרפו אליה ארסנל, מנצ’סטר סיטי וצ’לסי. ארבע מענקיות הכדורגל האנגלי שאותן יוכל לפגוש פרץ לקרב מלהיב, אך כמובן קשה מאין כמוהו.

האופציה הקלה ביותר הוכרעה במשחק אחר היום, כשפורט וייל מהמקום האחרון בליגה השלישית באנגליה הדהימה את סנדרלנד מהפרמייר ליג. בהמשך יקבעו שתי היריבות האפשריות האחרונות, כשלידס פוגשת את נוריץ’ וברנטפורד את ווסטהאם. ההגרלה תיערך מחר, ושם יגלו פרץ וסוטון מי תעמוד בדרכם לחצי הגמר בוומבלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */