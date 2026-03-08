האופציות של דניאל פרץ וסוטון ברבע גמר הגביע

דניאל פרץ וסאות’המפטון רשמו ציון דרך נהדר היום (ראשון) עם 0:1 קטן/גדול מול פולהאם במסגרת הגביע האנגלי ששווה להעפלה לרבע הגמר של המפעל החשוב, כ-50 שנה לאחר הזכייה האחרונה של המועדון.

הסיינטס הפכו לקבוצה הראשונה מהצ’מפיונשיפ שמעפילה לשמונה האחרונות, וכעת האופציות של הקבוצה בהגרלת השלב הבא מתחילות להתברר. מה שאפשר להגיד בינתיים – קל זה לא יהיה.

ארבע קבוצות עלו לרבע הגמר לפני יום המשחקים הנוכחי: ליברפול הייתה הראשונה, כשאתמול הצטרפו אליה ארסנל, מנצ’סטר סיטי וצ’לסי. ארבע מענקיות הכדורגל האנגלי שאותן יוכל לפגוש פרץ לקרב מלהיב, אך כמובן קשה מאין כמוהו.

האופציה הקלה ביותר הוכרעה במשחק אחר היום, כשפורט וייל מהמקום האחרון בליגה השלישית באנגליה הדהימה את סנדרלנד מהפרמייר ליג. בהמשך יקבעו שתי היריבות האפשריות האחרונות, כשלידס פוגשת את נוריץ’ וברנטפורד את ווסטהאם. ההגרלה תיערך מחר, ושם יגלו פרץ וסוטון מי תעמוד בדרכם לחצי הגמר בוומבלי.