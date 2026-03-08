יום ראשון, 08.03.2026 שעה 17:47
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

יש קאמבק: עמית שמחון חזר להפועל חיפה

אחרי ששיחק במדיה ארבע עונות נהדרות, שהסתיימו קצת בטעם רע, המועדון מהכרמל הודיע רשמית על שובו של השחקן. המאמן: "הוא יוסיף לנו איכויות רבות"

|
עמית שמחון לצד אדיר סבג (עמית מנגלוס)
עמית שמחון לצד אדיר סבג (עמית מנגלוס)

קאמבק בכדורסל הישראלי. אחרי ששיחק ארבע עונות במדי הפועל חיפה, במהלכן היה חלק חשוב מהקבוצה מהכרמל, המועדון האדום הודיע היום (ראשון) על חזרתו של עמית שמחון עד לסיום עונת 2025/26.

בהודעה הרשמית של הקבוצה נרשם: “מועדון הפועל חיפה שמח להודיע על סגירת המעגל המרגשת ביותר. עמית שמחון חוזר לרוממה. עמית שיחק בהפועל 4 עונות בליגת העל, במהלכן ניצחנו דרבים, שיחקנו באירופה והעפלנו לפלייאוף העליון. עמית היה אחראי על אינספור רגעים מרגשים, שייחרטו בליבנו לעד.

“שמחון נעתר לבקשת ראשי המועדון להסיר את התביעות מהעבר, ולפתוח דף חדש, ובמסגרתו ניהל משא ומתן קצר עם הבעלים, אדיר סבג, והיום חתמו הצדדים על חזרתו עד לסיום עונת 2025/26”. 

בעלי המועדון, אדיר סבג, אמר: “מהרגע שהגעתי למועדון לא הפסקתי לשמוע על עמית שמחון, ואני שמח שהייתה לי ההזדמנות להחזיר אותו הביתה להפועל ולסגור מעגל. אני בטוח שעמית יוכל לקדם אותנו בדרך להשגת המטרות שלנו”.

עמית שמחון לצד אדיר סבג (עמית מנגלוס)עמית שמחון לצד אדיר סבג (עמית מנגלוס)

מאמן הקבוצה, רובן נייברגר, הוסיף: “יש פה כמה סגירות מעגל מיוחדות. גם עבור המועדון, וגם עבורי. אימנתי את עמית באשקלון לפני 14 שנה בליגת העל ועשינו עונה יפה ביחד. עמית מביא איתו המון ניסיון ומנהיגות, ואני בטוח שהוא יוסיף לנו איכויות רבות”.

הפרידה הלא יפה

כבר בעונה שעברה השחקן היה מועמד לחזור, אך כזכור, הפרידה בין הצדדים בסוף עונת 2023/24 לא הייתה יפה במיוחד, כששמחון אף תבע מהקבוצה מהכרמל סכום לא קטן של 2.4 מיליון שקלים על כך שהיא לטענתו לא שילמה את הפיצויים שהוא אמור היה לקבל. עכשיו, השחקן כאמור וויתר על העניין וחוזר למדים של הפועל חיפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */