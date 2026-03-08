יום ראשון, 08.03.2026 שעה 16:51
ספורט אחר  >> ג'ודו

רז הרשקו הבטיחה מדליה בגראנד פרי אוסטריה

שאגת הלביאה: זהב או כסף? הג'ודאית הישראלית המובילה חוזרת לפודיום במשקל של מעל 78 ק"ג. גמר ישראלי נמנע ברגע האחרון עם מישינר שתתמודד על הארד

|
רז הרשקו (חגי מיכאלי)
רז הרשקו (חגי מיכאלי)

הג’ודאית המובילה בישראל חוזרת להתחרות וחוזרת גם אל הפודיום. סגנית האלופה האולימפית במשקל של מעל 78 ק״ג, רז הרשקו, העפילה היום (ראשון) לגמר גראנד פרי אוסטריה, כך שהבטיחה זכייה במדליה בתחרות. יולי מישינר תתמודד על הארד, לאחר שגמר ישראלי נמנע ברגע האחרון.

בתחרות באוסטריה, שהיא בדרגת גראנד פרי, רז הרשקו פתחה בניצחון קליל על כארמן דיקסטרה מהולנד, ברבע הגמר גברה גם על טיציאנה מריני האיטלקיה באיפון ובחצי הגמר ניצחה גם את אקרה רמזאנובה מקזחסטן באיפון תוך 20 שניות, כך שהבטיחה זכייה במדליה, ותתחרה בגמר על מדליית הזהב מול ג’ובאנה סנטוס הברזילאית.

באותו המשקל הפתוח לנשים ובמסלול אחר, התחרתה גם יולי מישינר. הנציגה בת ה-20 ניצחה בעונשים את אידה טושיבקובה מקזחסטן, ברבע הגמר ניצחה בעונשים גם את מויירה מורייו הדומיניקנית ובחצי הגמר מול ג’ובאנה סנטוס היא הפסידה לה ביוקו. היא תתמודד בקרב על הארד מול לאוני מינקאדה-קקינאו הצרפתייה בת ה-18. מישינר היא אלופת ישראל שרוצה לזכות בכרטיס לאולימפיאדת לוס אנג’לס 2028 על חשבונה של רז הרשקו הוותיקה, אך גמר ישראלי מולה נמנע ממש ברגע האחרון.

יולי מישינר (חגי מיכאלי)יולי מישינר (חגי מיכאלי)

רז הרשקו, סגנית האלופה האולימפית מפאריס 2024 והשותפה לזכייה במדליית הארד האולימפית הקבוצתית מטוקיו 2020, חוזרת אל הפודיום. רז חזרה להתחרות באוסטריה, אחרי שבמבצע הצבאי הקודם “עם כלביא” באיראן היא פספסה הזדמנות להשתתף באליפות העולם שהתקיימה בבודפשט בגלל סגירת השמיים. הרשקו לא התחרתה גם בגראנד סלאם טשקנט האחרון, עם פתיחתו של המבצע הנוכחי “שאגת הארי” באיראן, משום שבלילה לפני הופעתה נבחרת ישראל נאלצה לעזוב את אוזבקיסטן בהוראת השב״כ משיקולים ביטחוניים.

כזכור, קודם לכן בתחרות הגראנד פרי באוסטריה נבחרת ישראל כבר זכתה בשתי מדליות ארד, לאחר שכרם פרימו וגילי שריר סיימו ביחד במקום השלישי על הפודיום במשקל של עד 63 ק״ג אמש.

