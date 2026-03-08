יום ראשון, 08.03.2026 שעה 16:50
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5629-4328נאפולי3
5119-3727רומא4
5121-4628קומו5
5028-5028יובנטוס6
4626-3928אטאלנטה7
3932-3627בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3641-3328אודינזה10
3427-2627לאציו11
3332-2027פארמה12
3038-3028קליארי13
3049-2828טורינו14
2739-3227גנואה15
2737-2028לצ'ה16
2442-3027פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1548-2027ורונה19
1548-2028פיזה20

11 דקות לגאנדלמן בניצחון לצ'ה, יובל רנון כבש

הקשר עלה מהספסל וקבוצתו גברה 1:2 על קרמונזה כדי לעצור את רצף ההפסדים שלה על שניים. החלוץ קבע את התוצאה הסופית ב-1:4 של ויטסה על דה גראפשחאפ

|
עמרי גאנדלמן (IMAGO)
עמרי גאנדלמן (IMAGO)

בעוד הכדורגל הישראלי נעצר בעקבות המערכה עם איראן וחיזבאללה, מעבר לים המשחקים נמשכים כרגיל. כמדי יום ראשון, גם הפעם לא חסר אקשן ולפניכם העדכונים ממשחקי הליגיונרים.

# עמרי גאנדלמן נכנס כמחליף בניצחון לצ’ה 1:2 על קרמונזה בליגה האיטלקית. הוא עלה מהספסל בדקה ה-79 במקום אקס מכבי נתניה ומכבי פ"ת, לאמק בנדה, בדקה ה-79 ועזר לקבוצתו של אוסביו די פרנצ’סקו לשמור על היתרון עד הסיום כדי לעצור את רצף ההפסדים על שניים. סבסטיאן פיירוטי העלה את לצ’ה ליתרון בנגיחה (22) וניקולה סטוליץ’ הכפיל בפנדל (38), בעוד פדריקו בונאצולי צימק (47).

צפו: קרב תחתית ענק בין קרמונזה ללצ'ה

# יובל רנון כבש בניצחון ויטסה 1:4 על דה גראפשחאפ בליגה ההולנדית השנייה. הוא נכנס כמחליף בדקה ה-69 וקבע את התוצאה הסופית דקה בתוך תוספת הזמן. גם באניס נאופאל (10), ואלון זומברי (31) ומתייס מרשאלק (60) הבקיעו לוויטסה, נילס אגנס צימק זמנית (53).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
