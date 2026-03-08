האריס המריא לארה"ב ללא אישור ומסרב לחזור

לאחר חזרתם של הריברטו טבארש ופדריניו לאימונים, סאגה חדשה במכבי נתניה סביב החלוץ ווילסון האריס, שהמריא לארצות הברית.

בנתניה טוענים כי השחקן המריא למולדתו ללא אישור וכרגע מסרב לחזור: “הובהר לשחקן כי המועדון מצפה כי עד ליום רביעי הקרוב הוא ישוב ארצה, וכי אם לא יחזור, יישקל המשך דרכו במועדון”, הבהירו בנתניה בהודעה רשמית.

עוד הבהירו כי המועדון נמצא בקשר רציף עם סוכנו לגבי חזרה, כאשר עד כה המגעים עלו בתוהו. השחקן עצמו נמצא בלוס אנג’לס.

בינתיים, המאמן, רוני לוי, החליט על שילובו של שחקן הנוער אלכס טלפה, שהתאמן היום (ראשון) עם הקבוצה ומחר יצטרף אליו גם טוהר תאנה, כשכזכור, מחר תקיים הקבוצה משחק אימון מול מכבי הרצליה.