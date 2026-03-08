בלגן בריאל? אמבפה והאקסית של ויניסיוס ביחד

חייו הפרטיים של קיליאן אמבפה נמצאים במרכז תשומת הלב. חלוץ ריאל מדריד, שסבל לאחרונה מנקע בברך, ממשיך להתמודד עם הפציעות שהקשו על העונה שלו. למרות שהוא נמצא בפאריס כדי להתקדם בתהליך ההחלמה הפיזית שלו, הכדורגלן הצרפתי הפך לכוכב הכותרות בגלל מערכת היחסים הרומנטית החדשה שלו.

למרות שהפציעה יכולה הייתה להשפיע על היבטים אחרים בחייו, היא לא מנעה ממנו לחזק את הקשר עם אסתר אקספוסיטו, אחת השחקניות הבולטות ביותר בתעשיית הקולנוע כיום. החשבון ‘AQABABE’ ברשתות החברתיות שיתף מספר תמונות שבהן השניים מופיעים יחד ומציגים קרבה ברורה ביניהם.

בתמונות ניתן לראות את השניים יחד במסעדה עם נוף למגדל אייפל. כאשר הופיעו השמועות הראשונות, נראו השניים יושבים לבדם ונינוחים על ספה. אולם שעות לאחר מכן פורסמה ברשתות החברתיות גם התמונה הראשונה שבה הם נראים מתנשקים בתשוקה.

אמבפה ואסתר ברגע רומנטי (אינסטגרם)

תמונה שלא התקבלה היטב בקרב אוהדי ריאל מדריד, שכן המועדון הלבן אינו נמצא בתקופה הטובה ביותר שלו בעונה. ובינתיים, הכדורגלן הצרפתי, שאמור להיות מרוכז בהחלמה שלו, נראה ממוקד יותר בכיבוש ליבה של כוכבת הסדרה "אליטה".

החשבון ציין כי לא מדובר במפגש הראשון ביניהם, שכן הם כבר סעדו יחד ב-25 בפברואר בבירת ספרד, במתחם ה"רופטופ" של מלון פולמן במדריד. לילה שבו, לפי הדיווח, הם לא הפסיקו להתנשק, דבר שנראה על ידי אנשים שנכחו במקום.

למרות שהתמונות מרמזות כי מדובר בהם, הן אמבפה והן השחקנית הספרדייה לא אישרו בפומבי את מערכת היחסים. נכון לעכשיו, לא צפויה הצהרה רשמית בנושא, שכן השניים מעדיפים לשמור על העניין בפרטיות.

אמבפה (IMAGO)

עוד בעיות לריאל מדריד? אסתר אקספוסיטו הכירה גם את ויניסיוס...

והצרות ממשיכות להיערם בריאל מדריד, כעת גם בתוך חדר ההלבשה. יהיה מעניין לראות כיצד תשפיע הידיעה כי אמבפה מכיר את השחקנית הספרדייה, במיוחד לאור העובדה שלפני פחות משנתיים ויניסיוס ניהל איתה רומן קצר.

ויניסיוס ואסתר (אינסטגרם)

הקיצוני הברזילאי יצר איתה אינטראקציה כבר ב-2022, כאשר גם נפגשו במהלך נסיעה למיאמי. ההופעה הציבורית הראשונה שלהם הייתה כאשר נראו יחד בהופעה של טראוויס סקוט במדריד בשנת 2024. השמועות והספקולציות הצביעו על כך שאולי ניהלו מערכת יחסים, אך היא לא התפתחה באופן ממשי. עם זאת, אקספוסיטו תמיד הכחישה את הדברים.