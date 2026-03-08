יום ראשון, 08.03.2026 שעה 13:49
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3537-3027אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

"איזה צבוע מוריניו, על מה לעזאזל הוא מדבר?"

ג'ימי פלויד האסלביינק הזכיר את הריצה של המאמן באולד טראפורד, כשהגיב לפרשת ויניסיוס: "הוא היה צריך להצמיד את פרסטיאני לקיר ולשאול 'מה אמרת?'"

|
מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)
מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)

פרשת ויניסיוס וג’אנלוקה פרסטיאני לא יורדת מהכותרות. שחקן העבר, ג'ימי פלויד האסלביינק, התייחס בראיון ל’גרדיאן’ לגל הגזענות בכדורגל בעקבות התקרית במשחק ליגת האלופות בין ריאל מדריד לבנפיקה, בה טען הברזילאי כי הארגנטינאי קילל אותו בצורה גזענית. הפרשה עוררה סערה גדולה והובילה גם לביקורת חריפה מצד האסלביינק כלפי ז'וזה מוריניו.

הפורטוגלי ניסה להסביר את השתלשלות האירועים בכך שחגיגת השער של ויניסיוס מול אוהדי בנפיקה עוררה את התגובה שהובילה לעימות בין השחקנים. הדברים הללו הכעיסו את האסלביינק, שהזכיר את אחת החגיגות המפורסמות ביותר של מוריניו עצמו: הריצה לאורך המגרש באולד טראפורד כשהחליק על ברכיו לאחר שער של פורטו מול מנצ’סטר יונייטד בליגת האלופות.

על דבריו של מוריניו אמר האסלביינק: "על מה לעזאזל הוא מדבר? איזה צבוע. איזה צבוע ארור. בלתי נתפס. הוא היה צריך ללכת לשחקן שלו ולשאול אותו: 'מה אמרת?', ממש להצמיד אותו לקיר עם השאלה: 'מה אמרת?'. ואז אם הוא אומר שהוא לא אמר משהו גזעני, אתה אומר: 'אוקיי, דיברתי עם השחקן, זה מה שהוא אמר. אם הוא כן אמר משהו גזעני, הוא צריך להיענש'. למוריניו יש שחקנים שחורים בבנפיקה. איך לעזאזל הם אמורים להרגיש?".

גג'ימי פלויד האסלביינק (רויטרס)

האסלביינק התייחס גם לעובדה שבמהלך העימות פרסטיאני כיסה את פיו בזמן שדיבר עם ויניסיוס, דבר שמקשה על הוכחת הדברים. לדבריו: "כולנו חושבים שהוא אמר משהו, כי למה הוא מכסה את הפה? אבל אנחנו לא יכולים להוכיח את זה. זה עדיין אזור אפור". הוא הוסיף בציניות: "הוא בטח אמר משהו שנוי במחלוקת, אחרת למה אתה מכסה את הפה? אתה לא הולך לכסות את הפה ולהגיד: 'ויניסיוס, אתה שחקן מדהים, נהדר, אפשר לקבל את החולצה שלך?'".

“לי זה לא היה גרוע כמו אצל ויניסיוס”

האסלביינק דיבר גם מניסיון אישי, לאחר שבמהלך הקריירה שלו חווה בעצמו אירועים גזעניים. בתקופתו באתלטיקו מדריד, סיפר, שמע לא פעם קריאות גזעניות ואף הותקף מחוץ לאצטדיון: "הייתי היחיד שירקו עליו, והייתי פחות או יותר השחקן השחור היחיד בקבוצה. אף אחד לא עזר לי".

הוא תיאר את ההשפעה הנפשית של מקרים כאלה על שחקנים: "זה גורם לך להרגיש חסר ערך. זה גורם לך להרגיש כמו חתיכת חרא. כולם המשיכו הלאה. זה לא באמת דובר. אנשים ראו את זה. מה אתה יכול לעשות כשאתה עומד שם לבד?". עם זאת הדגיש כי לדעתו מצבו של ויניסיוס אפילו קשה יותר: "לי זה לא היה גרוע כמו אצל ויניסיוס".

פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)

בהמשך התייחס גם לגל ההתקפות הגזעניות ברשתות החברתיות נגד שחקנים, במיוחד לאחר החמצות פנדל: "אתה נותן את הלב שלך על המגרש, מחמיץ פנדל – זה קורה לכולם – ואז סופג התעללות גזענית בגלל שהחמצת פנדל. מה לעזאזל אנחנו עושים? הוא לא מחמיץ פנדל כי הוא שחור. הוא מחמיץ פנדל כי הוא לא בעט את הכדור כמו שצריך".

האסלביינק גם הביע הערכה גדולה לשחקנים כמו בוקאיו סאקה, מרקוס רשפורד וג’יידון סאנצ’ו, שספגו גזענות בעבר, אך המשיכו להתמודד עם הלחץ: "יש לי כל כך הרבה כבוד לשחקנים האלה. לסאקה, לרשפורד, לסאנצ'ו. סאקה היה איתי ביורו והוא היה מוכן לקחת עוד פנדל – והוא באמת לקח. הוא היה כל כך אמיץ".

לבסוף קרא האסלביינק להחמרת הענישה נגד גזענות בכדורגל, הן כלפי אוהדים והן כלפי שחקנים: "תענישו אותם בצורה ממש קשה, זה לא מסובך".

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

את דבריו סיכם בכאב: "אני אוהב כדורגל. כואב לי לראות דברים כאלה קורים. ברשתות החברתיות וכל הדברים האלה. זה כואב לראות את זה. כי חוויתי את זה בעצמי ואני יודע מה הם עוברים. אנחנו צריכים להיות מסוגלים למגר את זה. אני תמיד אוהב את המשחק ותמיד אצפה בו. אבל את הפוליטיקה סביבו – אני שונא".

