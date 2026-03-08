יום ראשון, 08.03.2026 שעה 13:06
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3537-3027אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

ראפיניה: אני לא מותש כמו כמה מהחברים שלי

הברזילאי הבהיר כי הפסקת המשחקים שנאלץ לקחת בגלל פציעה גרמה לו להרגיש רענן יותר. פרמין הודה כי הרגיש "עייף", למרות ששיחק רק חלק מהמחצית ה-2

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ברצלונה השיגה ניצחון קשה מאוד 0:1 מול אתלטיק בילבאו בסן מאמס, בזכות השער של לאמין ימאל. המשחק, שהתאפיין בעוצמה פיזית גבוהה ובלחץ מצד יריבה שתמיד קשה להתמודד מולה, הוכרע רק במחצית השנייה.

לאחר המשחק הדגישו השחקנים את החשיבות של ניהול העייפות ואת המשמעות של שלוש הנקודות שהושגו. ראפיניה התחיל את המשחק על הספסל ונכנס רק במחצית השנייה. "אני לא כל כך מותש כמו שחלק חושבים. בסופו של דבר חזרתי מפציעה קלה והיה לי זמן לנוח. אני מרגיש טוב, העייפות מהמשחק האחרון טבעית, אבל כנראה שיש שחקנים שמותשים יותר ממני", אמר הברזילאי, והבהיר כי הוא נמצא בכושר טוב לקראת המשחקים הקרובים.

הקיצוני גם התייחס לקושי לשחק בסן מאמס, אצטדיון שנחשב לאורך השנים לאחד הקשים עבור קבוצות אורחות. "האמת היא שידענו עד כמה קשה לשחק כאן במגרש הזה. זו קבוצה עם הרבה איכות ועם הרבה שחקנים שיכולים להכריע משחק. זה ניצחון טוב, שלוש נקודות חשובות שמאפשרות לנו לשמור על הפער", הסביר.

שער ענק של לאמין מנצח לבארסה את בילבאו

לופס: “הייתי עייף”

פרמין לופס מצידו הודה בדרישות הפיזיות הגבוהות של המשחק ובקושי להתאושש בתוך זמן קצר כל כך, והדגיש את הצורך להתמקד במשחק האירופי הקרוב. "מאוד קשה להתאושש עם כל כך מעט ימים בין המשחקים. באופן אישי הייתי עייף, אבל עכשיו צריך להתאושש טוב כי ביום שלישי יש לנו עוד קרב", אמר.

השער של לאמין ימאל, שסיים בדיוק לאחר בישול נהדר, שוב הדגיש את הכישרון של הכוכב הצעיר ואת היכולת של ברצלונה ליצור מצבים גם במשחקים קשים כאלה. פרמין וראפיניה הסכימו כי הניצחון משקף את המחויבות של הקבוצה ואת היכולת שלה להתגבר על העייפות הפיזית.

עם הניצחון הזה, ברצלונה מחזקת את הביטחון שלה לאחר ההדחה מהגביע והוסיפה שלוש נקודות בעלות ערך רב בליגה, תוך שהיא ממשיכה להפעיל לחץ על יריבותיה הישירות. בנוסף, הקבוצה מגיעה במצב טוב לקראת המפגש הקריטי בליגת האלופות מול ניוקאסל.

