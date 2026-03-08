אלקראס העפיל סיבוב, ג'וקוביץ' דיבר על עתידו

נובאק ג'וקוביץ' בן ה-38 הבהיר לאחר ניצחונו בסיבוב השני באינדיאן וולס כי הפרישה אינה נראית באופק, כשהצהיר שברצונו להגן על תוארו מפאריס. "זה אחד היעדים ארוכי הטווח שלי, להגיע למשחקים האולימפיים ב-2028, זה יהיה נהדר", אמר הסרבי לאחר שגבר על קמיל מייצ'זאק הפולני. אלוף הגראנד סלאם 24 פעמים הוסיף: "זה אמנם עוד רחוק ובגיל שלי כל שנה נראית ארוכה יותר, אבל אני הולך לנסות לעשות את זה".

הניצחון המדובר על מייצ'זאק הגיע במסגרת הטורניר בקליפורניה, שם ג'וקוביץ' חזר למגרשים לראשונה מאז שהפסיד בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה לספרדי קרלוס אלקראס. המשחק התפתח בצורה מאתגרת עבור המדורג ראשון, שאיבד את המערכה הראשונה אחרי 6:4, אך השתלט על העניינים בהמשך עם 1:6 ו-2:6 בדרך לסיבוב השלישי. הסרבי הציג יכולת משופרת ככל שהתקדם המפגש, כשהוא מראה עליונות פיזית ומנטלית ברגעים המכריעים מול יריבו הפולני.

במידה שיצליח להעפיל למשחקים בלוס אנג'לס, ג'וקוביץ' יהיה בן 42 וינסה להשוות את הישגו של אנדי מארי, הגבר היחיד שזכה בשני תארי יחידים אולימפיים רצופים (לונדון וריו). נזכיר כי נובאק מחזיק במדליית ארד מבייג'ינג 2008 ובמדליית הזהב היוקרתית מפאריס 2024, שם ניצח את אלקראס בגמר בלתי נשכח. כעת, הפנומן הסרבי מסמן וי ראשון בקליפורניה ומביט קדימה לעבר שבירת שיאים נוספים והיסטוריה אולימפית שעשויה להיכתב על אדמת ארצות הברית.

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

ואם כבר אלקראס: גם הספרדי עלה סיבוב

אלקראס המשיך להיראות בלתי עציר כשגבר על גריגור דימיטרוב הבולגרי (42 בעולם) בתוצאה 2:6, 3:6 תוך 66 דקות בלבד. המערכה הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של הספרדי, ששבר פעמיים את יריבו וניצל הגשות ראשונות עוצמתיות כדי לסגור עניין ב-32 דקות, בעוד הבולגרי נראה חסר קצב תחת הרוחות העזות בקליפורניה. במערכה השנייה דימיטרוב אמנם הצליח להישאר צמוד עד ל-3:3 ואף הגיע לנקודת שבירה ראשונה במשחק, אך אלקראס הפגין קור רוח, הציל אותה, שבר במשחקון השמיני הקריטי וסגר את הסיפור עם אייס מרשים בנקודת המשחק.

הניצחון הזה, שהיה ה-13 שלו ברציפות מתחילת שנת 2026, מעלה את אלקראס לסיבוב השלישי של הטורניר ומקרב אותו צעד נוסף לעבר הגנה על תוארו. בשלב הבא, יפגוש אלקראס את הצרפתי ארתור רינדרקנש (המדורג 26), שעלה אוטומטית לאחר פרישתו של חואן מנואל סרונדולו, במפגש שעל הנייר אמור להסתיים בניצחון נוסף של הספרדי הלוהט בדרך לשמינית הגמר.

קרלוס אלקראס שואג (רויטרס)

תוצאות נוספות בגברים

אלכס דה מינור חזר מפיגור לניצחון דרמטי על סבסטיאן קורדה עם 1:2 במערכות (6:4, 4:6, 4:6). האמריקאי פתח טוב יותר ולקח את המערכה הראשונה 4:6, אך האוסטרלי הגיב עם שבירה בכל אחת משתי המערכות הבאות בדרך למהפך ושליטה בשלבי הסיום.

טיילור פריץ גבר על ג’ייקוב פרנלי 1:2 במערכות (3:6, 7:6, 1:6) לאחר קרב שנמשך יותר משעתיים. האמריקאי פתח מצוין ולקח את המערכה הראשונה 3:6, הבריטי השווה עם ניצחון דרמטי בשובר שוויון במערכה השנייה, אך פריץ השתלט לחלוטין על המערכה השלישית עם 1:6 בדרך לניצחון. בסיבוב השלישי יפגוש פריץ את אלכס מיכלסן על המקום בשמינית הגמר.

טיילור פריץ (IMAGO)

אלכסנדר בובליק גבר על ויט קופריבה 1:2 במערכות (6:3, 6:7, 2:6) לאחר מהפך. הצ’כי פתח מצוין ולקח את המערכה הראשונה 3:6, אך הקזחי השווה עם ניצחון בשובר שוויון במערכה השנייה והשתלט לחלוטין על השלישית עם 2:6 בדרך לניצחון. בובליק ימשיך במסעו במאסטרס היוקרתי וימתין ליריבו הבא בקרב על מקום בין 16 האחרונים.

דניל מדבדב פתח את דרכו בטורניר אינדיאן וולס עם ניצחון חלק 0:2 על אלחנדרו טביליו (4:6, 2:6). הרוסי שלט במערכה הראשונה עם שבירה שהספיקה ל-4:6, ובשנייה כבר העלה הילוך, שבר פעמיים וברח ל-2:6 בדרך לניצחון בטוח בתוך קצת יותר משעה.

דניאיל מדבדב (IMAGO)

חואן מנואל סרונדולו - ארתור רינדרקנש: 0:0 (רינדרקנש ניצח טכנית)

רינקי היג'יקאטה - לוסיאנו דארדרי: 1:2 (4:6, 6:2, 6:4)

קמרון נורי - מקנזי מקדונלד: 0:2 (3:6, 2:6)

סבסטיאן באאז - יירי להצ'קה: 0:2 (1:6, 4:6)

אוגו הומבר - אלכס מיכלסן: 2:1 (7:6(6), 6:7(5), 7:5)

בנשים: פגולה וסביטולינה בשלב הבא

ג’סיקה פגולה פתחה מצוין את הופעתה בטורניר וניצחה את 1:2 במערכות (3:6, 2:6, 6:4) את דונה וקיץ’. האמריקאית שלטה לחלוטין בשתי המערכות הראשונות עם שבירות מוקדמות ומשחק החזרה אגרסיבי, אך במערכה השלישית הקרואטית התעוררה, שברה פעמיים וצימקה עם 6:4 לפני שפגולה כבר החזיקה ביתרון המערכות.

אלינה סביטולינה נאלצה לעבוד קשה אך השלימה מהפך וניצחה את לאורה זיגמונד 1:2 במערכות (6:3, 4:6, 7:6). הגרמנייה פתחה חזק ולקחה את המערכה הראשונה עם משחק יציב מהקו האחורי, אך האוקראינית העלתה קצב, השיגה שבירה מכרעת במערכה השנייה ואיזנה. המערכה השלישית הייתה צמודה במיוחד והוכרעה בשובר שוויון דרמטי לטובת סביטולינה.

מיררה אנדרייבה - סולנה סיירה: 0:2 (0:6, 0:6)

קתרינה סיניאקובה - ליילה פרננדס: 1:2 (6:7, 4:6, 7:5)

אנטוניה רוזיץ' - קייטי וולין: 0:2 (5:7, 4:6)

אליס מרטנס - כריסטינה בוקסה: 0:2 (1:6, 2:6)

מדיסון קיז - דיאן פארי: 0:2 (3:6, 4:6)

מרתה קוסטיוק - טיילור טאונסנד: 0:2 (2:6, 3:6)