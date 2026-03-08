בזמן המלחמה: רוב הקהל דורש את חידוש הליגה

המציאות הביטחונית המורכבת בה נמצאת מדינת ישראל בעקבות המלחמה מול איראן וחיזבאללה לא מכבה את התשוקה לכדורגל המקומי. במקום בו המלחמה נמצאת בעיצומה נראה כי האוהדים מחפשים נחמה על כר הדשא. מסקר מקיף שערך אתר ONE בקרב אוהדי הכדורגל בישראל עולה תמונה מרתקת על רצון הקהל לנסות ולשמור על שגרה ספורטיבית גם בימים סוערים אלו.

הרוב קובע: מחזירים את הכדורגל למגרש

הנתון הבולט ביותר מראה כי 59 אחוזים מכלל הנשאלים סבורים שהכדורגל הישראלי חייב לחזור ולהיות משוחק תוך כדי המלחמה, בעוד 41 אחוזים מתנגדים לכך וחושבים שאין מקום לספורט בעת הנוכחית. עם זאת, כאשר נשאלו האוהדים לגבי האפשרות של חזרה למגרשים ריקים, התגלה שוויון מוחלט בציבור כאשר 50 אחוזים תומכים בחזרה לשחק ללא קהל וציבור זהה של 50 אחוזים מתנגד לכך.

מתנגדים לקיזוז, חלוקים על משחקי ההכרעה

סוגיה נוספת שעלתה בסקר נוגעת להשלכות המקצועיות במקרה של עצירת הליגה. אם העונה לא תגיע לסיומה, קיים רוב מוחץ של 74 אחוזים המתנגדים לשיטת קיזוז נקודות, לעומת 26 אחוזים בלבד שתומכים במהלך.

יציעים ריקים באצטדיון טדי (ארנון בוסאני)

בנוסף, נבחנה האפשרות לקיום סדרת גמר של שלושה משחקי הכרעה בין המדורגת ראשונה לשנייה, כאשר הראשונה מקבלת את יתרון הביתיות. בסוגיה זו הקהל חלוק כמעט לחלוטין, עם 51 אחוזים שמצביעים נגד הרעיון לעומת 49 אחוזים שתומכים בו.

הנפגעות העיקריות: הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים

מאבק האליפות המותח מקבל ביטוי משמעותי בנתונים. בשאלה אודות זהות הקבוצה שתיפגע בצורה הקשה ביותר מעצירה של מאבק האליפות, 51 אחוזים הצביעו על הפועל באר שבע בעוד 49 אחוזים סבורים שזו תהיה בית"ר ירושלים.

כאשר נשאלו האוהדים מי הקבוצה שתיפגע הכי הרבה מהפסקת הליגה באופן כללי, הפועל באר שבע המשיכה להוביל עם 30 אחוזים ואחריה בית"ר ירושלים עם 28 אחוזים. בהמשך הרשימה ניצבות מכבי תל אביב עם 12 אחוזים, הפועל תל אביב עם 9 אחוזים, מכבי חיפה עם 5 אחוזים והפועל פתח תקווה עם 4 אחוזים. קבוצות נוספות כמו מכבי נתניה, הפועל ירושלים ובני ריינה קיבלו 2 אחוזים כל אחת, בעוד בני סכנין, עירוני טבריה, הפועל חיפה ומ.ס אשדוד הסתפקו באחוז אחד בלבד לכל קבוצה.

סימני שאלה. קאנגווה במשחק העונה (רדאד ג'בארה)

תחזיות האליפות ומאבקי התחתית

לקראת סיום נדרשו האוהדים להכריע בשאלות הגורליות של העונה בסיום התקופה. לגבי זהות האלופה, 43 אחוזים בטוחים שהפועל באר שבע תזכה באליפות, 39 אחוזים מאמינים שבית"ר ירושלים תעשה זאת, 12 אחוזים בחרו במכבי תל אביב ושישה אחוזים נתנו את קולם להפועל תל אביב.

בתחתית הטבלה המאבק נתפס כצמוד לא פחות. לשאלה מי תרד ליגה בנוסף לבני ריינה שכבר סומנה, 42 אחוזים בטוחים שזו תהיה עירוני טבריה. 34 אחוזים חושבים שהפועל ירושלים תנשור לליגת המשנה, 11 אחוזים בחרו בעירוני קריית שמונה, 7 אחוזים במ.ס אשדוד ושישה אחוזים סבורים שהפועל חיפה תרד ליגה.