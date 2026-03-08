"לצערי שבנו להיות פליטים. יש חוסן, לא מתרצים"

לאחר לילה לא שקט בעיר, שחקני עירוני קריית שמונה החלו הבוקר (ראשון) את אימוניהם בבית הנבחרות בשפיים, לקראת חזרה אפשרית של הליגה.

הזר היחיד שנכח הוא יאו אקה, כאשר נמניה ליוביסבלייביץ’, נמצא בעיר וחווה לילה קשה, זאת בעקבות לידת ביתו לאחרונה ובדיקה שנערכה לה הבוקר. עלי מוסה נמצא במולדתו כאשר הוא קיבל עוד כמה ימי מנוחה ואילו כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ’קו ואדריאן אוגריסה, יגיעו בהמשך השבוע ויחברו לקבוצה.

“אני שלוש שנים פה ולצערי חזרנו להיות פליטים במדינה שלנו. אני אומנם גר במרכז, אבל עד עכשיו הייתי כל הזמן בצפון ויש הבדל משמעותי. במרכז יש לך זמן מאוד רחב של 6-8 דקות להגיע למרחב מוגן, בק”ש זה 15 שניות. עד שכבר הצלחנו להרים את הראש ולפנטז על החזרה לק”ש, לצערי הרב זה לא קורה, אבל שוב, בדיוק כמו שאמרתי לפני שלוש שנים בלאומית, יש כאן צוות מאוד חזק שעושה עבודה מדהימה”, אמר המאמן שי ברדה לפני פתיחת האימון.

ברדה: ״חזרנו להיות פליטים במדינה״

“למועדון יש חוסן, זו אופרציה שלמה להעביר את הקבוצה לכאן ואני לא יודע איך נצליח להתמודד עם זה כי יש פה גם שחקנים שגרים בצפון וחווים את האזעקות. בדיוק כמו שעשינו את זה בשלוש השנים האלה, אין לנו זכות לתרץ כלום. כמו שהשגנו את המטרות בשנתיים האחרונות, אני בטוח שנשיג אותן גם השנה”, הוסיף האיש על הקווים של הצפוניים.

על הסיוע מהמדינה למצב: “חייבים להגיד הרבה יותר ממילה טובה להתאחדות, לשינו ולמנהלת, בכל פעם שהסיטואציה הזו מתרחשת. זו הערבות ההדדית שיש בעם. אני מעריך שיש אנשים שמטפלים בזה, גם משרד הספורט ואני מקווה שזה באמת ייפתר. צריך להבין: האופרציה מתחילה מהאפסנאות, מהאנשים שגרים בק”ש וצריכים להגיע בשעה מאוד מוקדמת ולחזור את כל הנסיעה הזו. זה לגמרי לא מצב אופטימלי. אני מאמן כדורגל, אבל כן יודע שההנהלה עובדת על זה ומקווה שיהיה לזה פתרון”.

שי ברדה (חגי מיכאלי)

“לא מתרצים, מדברים עם הזרים כל שעה”

על חזרה אפשרית של הליגה: “אמרתי את זה גם לפני שנתיים, זו הסיטואציה שנקלענו אליה. לפני שלוש שנים זה היה השביעי באוקטובר שלאחריו שהתפנינו מהבית והצלחנו לעלות ליגה עם המון קשיים. בעונה שעברה עשינו עונה טובה גם כשהתאמנו פה. אם המתקן שלנו היה ראוי או לא? בסוף זה בית ועכשיו שוב הוציאו אותנו”.

“אנחנו לא מתרצים, אני מאמין שהגלים מתחזקים אז החזקים מתגלים. אני מאמין בהון האנושי שיש פה ואחרי הכל אנחנו חוזרים להתעסק במשהו שאנחנו אוהבים. אנחנו צריכים לדעת לשמח את האנשים שיושבים בבית ומקבלים טילים. אם אני אראה לכם את הסרטונים של האנשים מק”ש, מה הם חווים כל יום, זה פשוט עצוב”.

יאו אקה (חגי מיכאלי)

לגבי מצב הזרים והקשר איתם: “אנחנו מדברים איתם כל שעה ומקבלים מהם מסר שיחזרו. יש שלושה שמכורטסים לחזור. מגיעה הרבה יותר ממילה טובה להנהלה שהצלחנו לעשות את זה וצריך לקחת בחשבון שהם חוו את הטילים בקריית שמונה. ניהלנו שיחות מפרו עד גאנה ופנמה, יש משהו מאוד מיוחד במועדון”.

“אנחנו חווים קשיים ויודעים להתמודד ולא לתרץ. החשש קיים בכל הליגה, לא רק אצלנו, נקווה שיש הון אנושי שיבין את הסיטואציה. אנחנו נולדנו לתוך זה והם לא. אני חד משמעית מאמין שכולם יהיו פה”, הוסיף ברדה.

על המצב בעיר: “לראות את הטילים שנוחתים מעל הבית והראש של אנשי מועדון, זה 15 שניות באזעקה, בלי התראה. אבל הקושי האמיתי הוא אצל החיילים שלנו. אני אנצל את הבמה לומר שאני גאה להיות ישראלי במדינה הזאת, עם הצבא המטורף הזה. נקווה שזה ייגמר אחת ולתמיד, עם ישראל חי”.

האימון של עירוני קריית שמונה (חגי מיכאלי)

שי ברדה (חגי מיכאלי)

מרדכי: “אין זכות להתלונן, המשפחה עברה לילה קשה”

מי שעוד דיבר, היה הקפטן השני, יאיר מרדכי, שנולד בקריית שמונה ומשפחתו עדיין מתגוררת בעיר: “התחושות לא נעימות. אחרי שהיינו מפונים לשפיים, לא חשבנו שנחזור. הרגשנו כבר את מועד החזרה לאצטדיון הביתי, מבאס שזה לא קרה אבל זה המצב במדינה ואין לנו זכות להתלונן כשיש חיילים שנלחמים בלבנון”.

“אני לא חושב שזה צריך להקשות עלינו בהמשך העונה. חיינו עם זה שנתיים שלמות, שנה אחת עלינו ליגה ושנה אחרי זה עשינו עונה טובה בליגת העל. זה המצב, נתמודד עם זה ונעמוד במטרות שלנו”.

יאיר מרדכי (חגי מיכאלי)

אימון עירוני קריית שמונה (חגי מיכאלי)

על המצב בעיר: “לי אישית במיוחד זה קשה כי המשפחה שלי נשארה שם ושמעתי הבוקר מההורים שלי שהם עברו לילה מאוד קשה, שבו אי אפשר לישון וכל שנייה היה טילים ואזעקות. אותי אישית תפסה אזעקה בשבוע שעבר באצטדיון כשעשיתי אימון ריצה. קודם כל שומעים בום ואז יש אזעקה, זה לא כמו במרכז שיש התראה ואז יש זמן להיכנס לממ”ד. בק”ש זה יותר מסוכן ובגלל זה אנחנו לא יכולים לחזור לשם לפעילות כקבוצה. אני מקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר”.

על מצב הזרים: “דיברתי יותר עם הזרים שנמצאים כאן, ביניהם נמניה (ליוביסבלייביץ’) שעבר לילה לא פשוט. הוא עובר את זה בצורה קשה עם האישה והילדה שנולדה לו, אבל הוא עובר את זה בגבורה. ולא פגשתי דבר כזה שבכלל לא מחפש ללכת. אני מקווה שמחר הוא יחזור אלינו. עם שאר הזרים הייתי בקשר, אני מקווה שהם יחזרו אלינו בשבוע הבא ונקבל אותם בחום ובאהבה, יותר ממה שצריך”.

לגבי חזרת המשחקים האפשרית ללא קהל: “זה לא כיף לבוא למגרש שהוא ריק, זה מזכיר את הקורונה שהייתה לפני כמה שנים. אבל זה המצב, אין לנו זכות להתלונן כשהחיילים נלחמים ונעשה את מה שאומרים”.