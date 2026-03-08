יום ראשון, 08.03.2026 שעה 13:05
כדורסל עולמי  >> ליגה גרמנית סל
ליגה גרמנית סל 25-26
01493-182721באיירן מינכן1
01638-181721אלבה ברלין2
01605-173921אולם3
01690-178320באמברג4
01836-189923בון5
01760-180522וירצבורג6
01693-172720אולדנבורג7
01836-186422 רוסטוק סיוולבס8
01771-177321לודוויגסבורג9
01997-197823פרנקפורט סקייליינרס10
01950-192421טרייר11
02032-198723ראסטה וכטה12
01926-187722שמניץ13
01683-161119המבורג14
01850-174321מיטלדויטשר15
01895-170422היידלברג16
01936-174222לובן בראונשווייג17
01810-160120סיינס סיטי ינה18

גיא ארטמן מציג: שני ניצחונות ביממה אחת

הגארד קלע 5 נקודות במדי אלבה ברלין ("חוויה מטורפת, זו רק ההתחלה") ו-11 בקבוצת הבת, בה הוא ישחק באופן בלעדי בהמשך העונה. הסיבה לכך בפנים

|
גיא ארטמן (IMAGO)
גיא ארטמן (IMAGO)

סוף שבוע של ניצחונות לגיא ארטמן. ביום שישי הוא שיחק עם אלבה ברלין במשחק חוץ בבונדסליגה נגד היילדנברג, קיבל 20 דקות וסיים עם 5 נקודות, 3 ריבאונדים, 3 אסיסטים וסחט 6 עבירות בניצחון 54:87.

פחות מ-24 שעות מאוחר יותר ארטמן שיחק עם קבוצת הבת שניצחה את אולדנבורג 74:78, אחרי פיגור 62:53 בסיום הרבע השלישי. ארטמן סיים עם 11 נקודות, כולל 2 קליעות עונשין שניות לסיום, 6 אסיסטים, 5 ריבאונדים ו-2 חטיפות.

עם זאת, מעתה ארטמן ישחק רק עם קבוצת הבת. על פי התקנון בגרמניה שחקן יכול לשחק רק 5 פעמים בשתי קבוצות והוא הגיע למכסה זו.

במועדון קיבלו את ההחלטה להשאיר את ארטמן בקבוצת הבת בגלל הרצון לעלות לליגה השנייה עם קבוצת הבת, בה ארטמן הוא אחד השחקנים המובילים.

גיא ארטמן (IMAGO)גיא ארטמן (IMAGO)

“היה מיוחד לשחק בקביל מועדון כ”כ גדול”

ארטמן מסר ל-ONE: "אני עדיין מתאמן ואתאמן עם הקבוצה כל יום, פשוט למועדון ולמערכת יש אינטרס לעלות ליגה ולפי החוקים של הליגה אם אשחק עוד משחקים עם אלבה ברלין, לא אוכל יותר לשחק בקבוצת הבת ולעזור לה לעלות ליגה. לכן בשלב זה אני ממשיך להתאמן עם אלבה, אבל אשחק בקבוצת הבת בתקווה ובמטרה לעלות לליגה השנייה".

על תחושותיו לשחק עם הקבוצה הראשית אמר ארטמן: "חוויה מטורפת. היה באמת מיוחד לשחק בשביל מועדון כל כך גדול עם קהל, מסורת והיסטוריה חשובים, הצוות המקצועי והשחקנים קיבלו אותי בזרועות פתוחות ועזרו לי להשתלב מהר ככל הניתן.

"אני מעריך את ההזדמנות ואת העובדה שסמכו עליי ונתנו לי את ההזדמנות גם במעמדים הכי חשובים בכדורסל הגרמני. למדתי ועדיין לומד כל יום דברים חדשים שעוזרים לי להשתפר כל יום ולהתקדם, זאת רק ההתחלה". 

הוספת תגובה



