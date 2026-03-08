יום ראשון, 08.03.2026 שעה 11:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מיקי זוהר: צריך לעזור לקריית שמונה עם המצב

הקבוצה שוב עוברת להתגורר במרכז עקב המלחמה והמימון נופל בינתיים על שרצקי. זוארץ: "המדינה חייבת לממן זאת". כלפון: "עושים הכל כדי לעזור להם"

|
שחקני קריית שמונה (שחר גרוס)
שחקני קריית שמונה (שחר גרוס)

המלחמה עם איראן וחיזבאללה תמנע ככל הנראה מעירוני קריית שמונה לחזור לשחק בבית בעונה הזו. הקבוצה תיאלץ לסיים את העונה באירוח משחקי הבית באצטדיון בנתניה כפי שהיא עושה זאת למעלה משנתיים, אך כעת הקבוצה גם נאלצה לחזור להתאמן בשפיים שם ההתאחדות לכדורגל דואגת לאירוח שלה.

מעבר לכך, שחקני הקבוצה ואנשי הצוות נאלצים גם לגור במלון בנתניה. הבעלים איזי שרצקי מממן בינתיים את השהות הלא זולה, וברור שהקבוצה צריכה לקבל עזרה מהמדינה.

במהלך השבוע החולף התקיימה שיחה בנושא בין ארז כלפון יו"ר מנהלת הליגות, כפיר כהן מנכ"ל משרד התרבות והספורט, יוסי אדרי מנכ"ל הקבוצה, ומנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' עם אנשי הצוות שלו כדי למצוא פתרון.

ארז כלפון (חגי מיכאלי)ארז כלפון (חגי מיכאלי)

כלפון אמר על כך ל-ONE: "עושים הכל כדי לעזור להם. בגלל שהמדינה עוד לא הוציאה מתווה פיצויים, נראה שהדרך הנכונה זה שמשרד התיירות יסייע לקבוצה כי יש לו תקציב למפונים".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר בנושא: "אין ספק שצריך לעזור לקריית שמונה עם המצב. אני פועל כדי לסייע לקבוצה, היא חייבת לקבל עזרה מהמדינה".

מיקי זוהר ושינו זוארץ (רדאד גמיקי זוהר ושינו זוארץ (רדאד ג'בארה)

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, הוסיף: "אנחנו מארחים את קריית שמונה בבית הנבחרות. אנחנו עושים זאת בכבוד רב ואהבה גדולה, ונעזור לכל קבוצה שתבקש. אין ספק שהמדינה חייבת לעזור לקבוצה, איזי שרצקי מממן בינתיים את הכל, והם צריכים לקבל סיוע”.

הוספת תגובה



