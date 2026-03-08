יום ראשון, 08.03.2026 שעה 11:38
ספורט אחר  >> שחייה

פולנסקי הבטיחה השתתפות באליפות אירופה בשחייה

הישראלית השלישית שהבטיחה את השתתפותה באליפות שתתקיים בפאריס: אישררה את הקריטריון במשחה 200 מטר מעורב במהלך תחרות הפרו-סווים בווסטמונט, ארה"ב

|
לאה פולנסקי (רדאד ג'בארה)
לאה פולנסקי (רדאד ג'בארה)

לאה פולנסקי היא הישראלית השלישית שהבטיחה את השתתפותה באליפות אירופה בשחייה שתתקיים באוגוסט בפאריס. פולנסקי הבטיחה את מקומה באליפות לאחר שאישררה הלילה את הקריטריון במשחה 200 מטר מעורב במהלך תחרות הפרו-סווים בווסטמונט, ארה"ב.

בשלב מוקדמות המשחה קבעה פולנסקי 2:16.52 דקות, 42 מאיות בלבד מהזמן הנדרש לאישרור הקריטריון. בגמר העלתה פולנסקי הילוך, שיפרה את תוצאתה את תוצאתה משמעותית ל-2:15.38 דקות וסיימה במקום החמישי, עם הכרטיס לאליפות בטוח בידיה.

מצטרפת לגולובטי ולוקטב

פולנסקי מצטרפת לדריה גולובטי ודניס לוקטב, שאישררו כבר את הקריטריון לאליפות. את הקריטריון למעשה כבר השיגה פולנסקי בקיץ האחרון באליפות העולם בסינגפור, כאשר עלתה לחצי הגמר העולמי במשחה ה-200 מטר מעורב עם זמן של 2:11.85 דקות. עם זאת, לפי הקריטריונים של איגוד השחייה, על מי שקבע קריטריון בשנה שעברה לאשררו בשנת התחרות עצמה, ופולנסקי הצליחה לעשות זאת בהזדמנות הראשונה.

לשאר שחייני ושחייניות הנבחרת נותרו הזדמנויות נוספות להשיג קריטריונים עד סוף מאי, כאשר אליפות ישראל בבריכה ארוכה ותחרויות מטרה בחו"ל יקבעו סופית את הרכב הנבחרת באליפות אירופה.

