"נזק אדיר לכדורגל אם הליגות לא יסתיימו בדשא"

המלחמה מול איראן מעמידה את הספורט הישראלי כולו בפני מציאות מורכבת וחסרת תקדים, וכעת ראשי הענף מנסים למצוא את הנוסחה הבטוחה והנכונה ביותר להחזרת המשחקים. מליגת העל ועד לליגות הילדים, השאלה המרכזית היא כיצד מסיימים את העונה מבלי לפגוע בערך הספורטיבי ומבלי לסכן חיי אדם.

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, פותח את הכל בראיון מיוחד ומתייחס לאלטרנטיבות, למאמצים להוצאת הנבחרות לחו"ל ולהשלכות הכלכליות והמקצועיות של ביטול העונה.

שינו, איך אתה רואה את כל חזרת הכדורגל? איפה זה עומד מבחינתך עם המלחמה?

תראה, כל חזרת הכדורגל מותנית בהחלטות פיקוד העורף. אנחנו כל יום בקשר עם פיקוד העורף כדי להבין לאן הדברים הולכים ואיך הם מתפתחים. אנחנו נלך רק לפי ההנחיות שלהם כמובן, בלי לסכן אף אחד".

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

"ההחלטות צריכות להתקבל על כר הדשא, לא על השולחן"

אתה אחראי לליגות החובבניות, ליגות הנוער והנערים. איך אתה רואה את המשך העונה שלהם? ידוע שיש קבוצות שפנו אליך וביקשו לא לחדש את הליגות, ויש גם אינטרסנטים כמובן.

"אני לא נכנס לאינטרסנטים כאלו, זה פחות מעניין אותי. אני מבין את החשש שקיים. אנחנו שבוע בתוך המלחמה הזאת וצריך להמתין ולראות לאן הדברים יתפתחו וילכו. אנחנו יושבים בהתאחדות כבר מספר פגישות בנושא אלטרנטיבות להמשך העונה ואיך לעשות אותה אם וכאשר יהיו בעיות. אנחנו נצטרך לסיים את העונה, והדגש הוא שההחלטות לא יתקבלו על השולחן, אלא בכר הדשא”.

ומהן האלטרנטיבות?

אני חושב שעוד מוקדם להסיק מסקנות. אם צריך, אנחנו נמצא דרך, גם אם המשמעות היא להאריך את העונה בשבוע או שבועיים. נמצא דרך לעשות את זה”.

להאריך את העונה משמעותה עוד עלויות כספיות לקבוצות.

"לקבוצות בליגות הנמוכות ולמחלקות נוער זה הרבה כסף, אני מתאר לעצמי. אבל בסוף אנחנו רוצים שהכדורגל יסתיים על הדשא ולא בצורה לא ספורטיבית. נעשה את הכל כדי שהעונה תסתיים במועד. ננסה להכניס גם משחקים באמצע השבוע ונבחן את הליגות. כל ליגה מסתיימת בזמנים אחרים, ננסה להבין מה צריך לעשות ונעשה את הנדרש כדי להקל על כולם. יש פה נסיבות לא פשוטות, שלצערי אנחנו חווים לא פעם בשנה, ונצטרך להתמודד איתן".

טיל איראני במגרש בנתניה (ראובן אוחיון)

הפעם זה נראה שונה, במערכה כזו עוד לא היינו. יש ליגות כמו ילדים ונערים, שאולי תסיימו אותן וזהו?

“כל הליגות הלא תחרותיות כמובן פחות מטרידות אותי, אבל לליגות התחרותיות יש השלכות של עולות ויורדות. בואו לא נשכח שכבר הגדלנו את הליגות בעקבות המלחמה הקודמת, ואין לנו רצון להמשיך לעשות את זה כי בסוף נגיע לליגות עם מספר לא הגיוני של קבוצות. אנחנו צריכים לתת על כך את הדעת, אבל עוד חזון למועד. סך הכול עבר שבוע, בואו נמתין ונראה לאן המצב יתפתח. נוכל למצוא פתרונות, למשל לנצל פגרת נבחרות כדי להשחיל שם משחקים של ילדים ונוער. הספורט בכלל והכדורגל בפרט הוא גם ריפוי לנפש של כולנו".

"יש מטרה משותפת להחזיר גם את הליגות החובבניות"

יו"ר המנהלת, ארז כלפון, אמר שאת ליגת העל הוא יחזיר תוך כדי מלחמה. האם את ליגות החובבים והנוער תחזיר גם כן בזמן מלחמה?

"אני צריך אישור של פיקוד העורף לכל מהלך שאעשה. ארז ואני משוחחים מספר פעמים ביום לגבי הליגות, והמטרה שלנו היא שגם הליגות החובבניות יפעלו. יש לנו בעיה עם קו העימות, נצטרך לתת על זה את הדעת. יש לנו שם הרבה מאוד קבוצות ונצטרך לראות מה אנחנו עושים".

ארז כלפון ושינו זוארץ (שחר גרוס)

הזכרת את עניין הנבחרות. כעת לא פשוט להוציא נבחרות מהארץ בגלל ענייני אבטחה וביטחון. איך אתה רואה את זה, והאם משחקי הנבחרת יתקיימו?

אנחנו נפנה למשרד הספורט לקבלת אישור חריג להוציא את הנבחרות שלנו. אני מאוד מקווה שיאשרו את זה, כי מדובר במשחקים סופר חשובים. אני לא צריך להסביר מה ההשלכות מול אופ"א ופיפ"א ומול הנבחרות היריבות אם אנחנו לא מגיעים למשחק של הנבחרת הבוגרת. בנוסף, יש את נבחרות הנערים והנוער שיוצאות למוקדמות אליפות אירופה ואנחנו חייבים לשחק, כי אם לא, כמובן שאין לנו סיכוי להשתתף בטורניר".

"דאגה עצומה באירופה, הם לא רגילים למציאות כזו"

אמרת בעבר שאתה ממתין עם הבקשה להחזיר את המשחקים הבינלאומיים לישראל, וידעת מה אתה עושה. האם אתה עדיין אופטימי שבקיץ הקבוצות הישראליות יארחו בארץ, ונבחרת ישראל תשוב לשחק פה בספטמבר?

"תראה גידי, הכול תלוי. לא סתם המתנתי עם הבקשה, כי כל הזמן אמרתי שאני מחכה לראות מה קורה עם העניין האיראני והצפון. אני שמח שלא הגשנו בקשה, כי אם היינו מבקשים ונענים בחיוב, ואז נאלצים לעצור את זה שוב, היה לוקח לנו המון זמן לקבל אישור בחזרה".

אילו תגובות אתה מקבל היום מהעמיתים שלך באירופה? מה מצבנו שם?

התגובות מלאות סימפטיה ודאגה לגבי מה שקורה איתנו. הם שומעים ורואים את הטילים ורק דואגים לנו ורוצים לראות שכולנו בריאים ושלמים. הם לא רגילים לדברים האלה. אני מסביר להם שאנחנו חיים בתוך האירועים האלה, כבר נולדנו לתוך זה, אז זה לא מרתיע אותנו יותר מדי. אנחנו עורף חזק ונותנים גב לצבא שלנו ולמדינה. אלו לא החיים שהם רגילים להם, הגבולות שלנו שונים משלהם".

שינו זוארץ וג'אני אינפנטינו (התאחדות הכדורגל)

איך אתה רואה את החזרת ליגת העל והליגה הלאומית? מה יקרה אם העונה לא תגיע לסיומה?

יש השלכות רבות אם הליגות לא יסתיימו. אם לא נכריז על אלופה או על מחזיקת גביע, ברור לך שיהיו לכך השלכות אירופאיות ולא תהיה לנו השתתפות במפעלים של אופ"א. זה נזק אדיר לכדורגל הישראלי ולכלל הליגה, לא רק למשתתפות. כספי סולידריות לא יגיעו, מדובר בנזק כלכלי אמיתי. אנחנו לא רוצים להיות במקומות האלה".

לסיום, כמה אתה מודאג כיום מעתיד הכדורגל הישראלי עם כל מה שקורה פה עם המלחמה?

"בואו נדאג לעתיד המדינה, אם המדינה תהיה בסדר, גם הכדורגל יהיה בסדר".