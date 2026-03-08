ג'ורג' ראסל ניצח באוסטרליה, 1:2 אדיר למרצדס

עונת 2026 של הפורמולה 1 יצאה לדרך הבוקר (ראשון) עם גרנד פרי אוסטרליה עמוס באקשן, שבסיומו ג'ורג' ראסל וחבריו בקבוצת מרצדס חגגו דאבל מרשים (1-2) על הפודיום במלבורן. הבריטי, שזינק מהפול פוזישן, הצליח לגבור על התחרות מצד פרארי וסיפק הצהרת כוונות להמשך העונה.

הדרמה החלה עוד לפני הזינוק, כאשר הגיבור המקומי אוסקר פיאסטרי (מקלארן) הסתחרר בדרכו אל הגריד. הנזק למכוניתו היה בלתי ניתן לתיקון בזמן הקצר שנותר, והאוסטרלי נאלץ לצפות במרוץ הביתי שלו מהצד.

עם הזינוק, שארל לקלרק הראה ניצוצות של עליונות כשזינק מהמקום הרביעי אל ההובלה, תוך שהוא עוקף את ראסל. השניים החליפו ביניהם את המקום הראשון מספר פעמים בהקפות הראשונות, בקרב צמוד שריתק את הקהל באלברט פארק.

ג'ורג' ראסל על הפודיום (רויטרס)

הנקודה המכרעת במרוץ הגיעה בזכות אסטרטגיה מוצלחת של מרצדס. במהלך "מכונית בטיחות וירטואלית" (VSC) שהופעלה פעמיים בעקבות פרישות של איסק הדג'אר (רד בול) ו-ולטרי בוטאס (קדילאק) בחרו במרצדס להכניס את ראסל ואנטונלי להחלפת צמיגים. בפרארי, לעומת זאת, החליטו להשאיר את לקלרק ולואיס המילטון על המסלול.

ההימור של מרצדס על עצירה אחת השתלם בגדול

כאשר נהגי פרארי נכנסו לבסוף להחלפות שלהם בשלב מאוחר יותר, ראסל ואנטונלי חזרו להוביל. למרות צמיגים שחוקים בסיום, לקלרק והמילטון לא הצליחו לסגור את הפער. ראסל חצה את קו הסיום בפער של 2.9 שניות מאנטונלי הצעיר ורשם את ניצחונו השישי בקריירה.

שארל לקלרק נאלץ להסתפק במקום השלישי, כשלואיס המילטון מסיים רביעי ועדיין לא רואה פודיום כנהג פרארי. אלוף העולם המכהן, לנדו נוריס, סיים במקום החמישי כנציג היחיד של מקלארן על המסלול.

לקלרק וראסל במהלך המרוץ (רויטרס)

מקס ורסטאפן שזינק מהמקום ה-20 היה היחיד שהצליח לספק עניין כשעלה עד למקום השישי עם שלל עקיפות. אלוף העולם 4 פעמים נראה היטב ברד בול שלו שפועלת עם מנועי פורד העונה, אך שם יצטרכו לבדוק מדוע המנוע של חברו לקבוצה הפסיק לעבוד בשלב מאוד מוקדם.

כידוע העונה יש מכוניות חדשות לגמרי עם יכולת לפתוח את הכנפיים מקדימה ומאחורה ללא מגבלה, כאשר המנועים משלבים סוללה חשמלית שיכולה להעניק בוסט של אנרגיה כדי לבצע עקיפות אולם היה ניכר שהנהגים מתקשים להבין כיצד להטעין אותן טוב יותר תוך כדי המרוץ.

מי שהפתיעו בתוך העשירייה ורשמו פתיחת עונה טובה הם אולי ברמן של האס שסיים שביעי, ארביד לינדבלד מרסיינג בולס שסיים שמיני וסגר רשימה של 4 בריטים בתוך הניקוד, וגאבי בורטולטו הברזילאי סיים תשיעי עם המכונית של אאודי, הקבוצה החדשה והמסקרנת של ענקית הרכב הגרמנית.

דירוג חמשת הראשונים:

ג'ורג' ראסל (מרצדס) 25 נקודות

קימי אנטונלי (מרצדס) 18

שארל לקלרק (פרארי) 15

לואיס המילטון (פרארי) 12

לנדו נוריס (מקלארן) 10