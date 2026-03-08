יום ראשון, 08.03.2026 שעה 11:06
כדורגל ישראלי

"המנהל הספורטיבי לא אשם, דיווחו שארד כשיר"

בעלי סטיאווה בוקרשט, ג'יג'י בקאלי, הגן על הסמכות המקצועית אחרי ההפסד שקבע כי הקבוצה לא תהיה בפלייאוף העליון: "הרופא אמר לו שעופרי יכול לשחק"

עופרי ארד (עמרי שטיין)
עופרי ארד (עמרי שטיין)

שוב סערה בסטיאווה בוקרשט לאחר ההפסד אמש (שבת) 3:1 לאוניברסיטטה קלוז', שחרץ את גורלה של הקבוצה וקבע סופית כי היא לא תיקח חלק במשחקי הפלייאוף העליון ברומניה העונה. למרות האכזבה המקצועית הקשה מהתוצאות האחרונות, הבעלים “הצבעוני” ג'יג'י בקאלי מיהר להבהיר כי מעמדו של המנהל הספורטיבי, מיחאי סטויקה, נותר איתן והוא ימשיך בתפקידו במועדון.

בקאלי בחר להפנות את האצבע המאשימה לצוות הרפואי וטען כי הטעו את המערכת בנוגע למצבו של הבלם הישראלי, עופרי ארד. לדבריו, הרופא הוא זה שנושא באחריות לאחר שהבטיח כי השחקן כשיר לחלוטין למרות שבפועל המציאות הייתה שונה, מה שהוביל להחלטות המקצועיות השגויות סביב שיתופו של הבלם על כר הדשא.

"סטויקה הוא כמו אח עבורי ולא אשכח לו את מה שעשה, הוא בטח לא אשם במצב שנוצר. הרופא אמר לו שארד כשיר", הצהיר הבעלים בגיבוי מלא למנהל המקצועי שלו. בקאלי תהה בקול רם כיצד ניתן להאשים את המנהל הספורטיבי בכך שקיבל דיווח רפואי שגוי, והדגיש כי הנאמנות ביניהם חזקה מכל הפסד כזה או אחר בדרך, גם אם הוא כואב במיוחד.

גלעד קצב, אדם קידן, עידן כסיף ועופרי ארד במעמד החתימה בסטיוואה (פרטי)גלעד קצב, אדם קידן, עידן כסיף ועופרי ארד במעמד החתימה בסטיוואה (פרטי)

ארד רשם 26 דקות, הפסד בכורה עבורו ברומניה

בגזרת הישראלי, ארד רשם בהתמודדות כ-26 דקות לאחר שעלה מהספסל בדקה ה-64, במה שהפך להפסד הבכורה שלו בליגה הרומנית. הבלם, שהגיע לקבוצה לא מזמן, הספיק עד כה לרשום מחצית אחת במשחק הבכורה שלו מול מטאלגלובוס, ולאחר מכן קיבל כחצי שעה של כדורגל גם במפגש מול אראד וכאמור במשחק האחרון.

כעת, כשסטיאווה מחוץ לתמונת הפלייאוף העליון, במועדון יצטרכו לחשב מסלול מחדש לקראת המשך העונה, בזמן שהבעלים מנסה להרגיע את הרוחות סביב השדרה הניהולית. נראה כי למרות הכישלון המקצועי להעפיל לשלבים המכריעים, בקאלי בוחר בשלב זה לשמור על יציבות במערכת, לפחות מול מי שהוא נאמן אליו.

