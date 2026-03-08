יסתדרו בלי? תרומת הזרים למכבי ת"א העונה

הקולות שיוצאים ממנהלת הליגות בימים האחרונים בשיחות עם קבוצות ליגת העל מדברים על חידוש המשחקים לקראת יום רביעי הבא או לכל המאוחר בסופ"ש הבא ובמצב הנוכחי זרים רבים בקבוצות השונות אינם נמצאים בארץ. במכבי תל אביב הבעיה כמובן כפולה, שכן לא רק שהיא חסרה את ששת השחקנים הזרים שעזבו את הארץ בשבוע שעבר, היא גם ללא הצוות המקצועי בראשותו של רוני דיילה.

במועדון הצהוב עדיין לא הבהירו מתי ישיבו את הזרים, כאשר באזור תל אביב עדיין יש מספר אזעקות במהלך היום בשל שיגור טילים מאיראן לעבר אזור המרכז, ובינתיים מי שהתאמנו עם חידוש האימונים במסגרת הקבוצה תחת המגבלות הקיימות הם השחקנים הישראלים לצד איסוף סיסוקו וקרווין אנדרדה.

איפה זה מציב את מכבי ת"א? אם נסתכל על סטטיסטיקה יבשה, נמצא בעיה בעיקר בעמדת הבלמים. אבל מעבר לכך? חוץ מאמיר סהיטי שהגיע בחלון ההעברות ובינתיים תורם שער או בישול למשחק בממוצע, שאר הזרים של הקבוצה התקשו מאוד להותיר העונה חותם, התקפית והגנתית, כששם אפשר לציין לטובה רק את טייריס אסאנטה.

ההולנדי גם מוביל את מכבי ת"א בדקות משחק בליגת העל העונה עם 1804 דקות, אך בינו לבין השחקן הזר הבא נכנסים דור פרץ ששיחק 1740 דקות בהן כבש 10 ובישל אחד, רוי רביבו ששיחק 1657 דקות ומצטיין העונה עם 7 בישולים ושער אחד, אושר דוידה שרשם 1216 דקות עם 2 שערים ו-2 בישולים, והשוער אופק מליקה, לו 1260 דקות משחק.

אסאנטה (חגי מיכאלי)

אחרי מליקה נכנסים עלי קמארה עם 1178 דקות והייטור עם 1170 שכבשו שער אחד כ"א, ואחריהם איסוף סיסוקו שכאמור בארץ, לו 1143 דקות ובישול אחד העונה. עידו שחר נמצא אחריו עם 1139 דקות, 9 שערים ו-2 בישולים וסייד אבו פרחי ממשיך להציג את התמונה בה הישראלים נותנים את הטון עם 5 שערים ו-3 בישולים ב-1139 דקות משחק. הליו וארלה שמגיע אחריו עם 1137 דקות כבש העונה שער אחד ובישל 2, ושגיב יחזקאל שנמצא בעונה לא טובה לשם השוואה רשם 955 דקות, בהן כבש 3 ובישל 4. גם איתמר נוי תרם יותר מהזרים של מכבי ת"א בחלק הקדמי, כאשר לקשר שהפך לאחורי תחת דיילה יש 2 שערים ו-2 בישולים.

לסיכום, התרומה של הזרים (הכשירים) במכבי ת"א העונה ברמה המספרית מסתכמת ב-8 שערים ו-4 בישולים ביחד (12). דור פרץ לבדו אחראי על 11 וכך גם עידו שחר. כמובן שסטטיסטיקה אינה מספרת את הסיפור, אין זה סוד שחלק מהשמות שצוינו בגזרה הישראלים אומנם נמצאים עם מספרים אך בעונה לא טובה, חלקם לא מצאו את הרשת כבר תקופה ארוכה, ואת מה שמביא אסאנטה הגנתית או וארלה התקפית, אין במכבי ת"א.

דור פרץ (רדאד ג'בארה)

יחד עם זאת, במצב שנוצר, אם השחקנים הזרים לא ישובו לחידוש המשחקים, יצטרכו במכבי ת"א להתמודד עם מה שיש בתוספת שחקנים מקבוצת הנוער שכבר היו חלק מהאימונים או מהסגלים בליגה האירופית העונה, לצד כאלה שרושמים עונה טובה בקבוצה הצעירה. שחקנים כמו עידן ויינברג, סהר לביא, רועי מגור, עילאי בן סימון, לוטם אסרס, איתי זפרני, יואב חוניו ויהונתן קוצר יכולים למצוא את עצמם מוקפצים לסגל הבוגר במקרה שהזרים לא ישובו בימים הקרובים כדי שמכבי ת"א תוכל להעמיד סגל.

בינתיים, בהיעדר דיילה, מי שמעבירים את האימונים הם אנשי הצוות הישראלים שלו עם אבי ריקן, ישראל קקון ויוסי זיגדון. במכבי ת"א, כאמור, לא סיפקו עד לרגע זה תשובה לשאלה מתי יחזרו אנשי הצוות והשחקנים הזרים לישראל ובתיעודים שונים שפרסמו ברשתות החברתיות בימים האחרונים היה ניתן לראות שרובם חזרו למולדתם.

רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

המספרים

20 שחקני הסגל הכשירים של מכבי ת"א ומה הם עשו העונה בליגת העל:

טייריס אסאנטה - 1804 דקות - שער ובישול

דור פרץ - 1740 - 10 שערים ובישול

רוי רביבו - 1657 - 7 בישולים ושער

אושר דוידה - 1262 - 2 שערים ו-2 בישולים

אופק מליקה - 1260

עלי קמארה - 1178 - שער אחד

הייטור - 1170 - שער אחד

איסוף סיסוקו - 1143 - בישול אחד

עידו שחר - 1139 - 9 שערים ו-2 בישולים

סייד אבו פרחי - 1139 - 5 שערים ו-3 בישולים

הליו וארלה - 1137 - שער אחד ו-2 בישולים

רז שלמה - 1119 - בישול

שגיב יחזקאל - 955 - 3 שערים ו-4 בישולים

איתמר נוי - 948 - 2 שערים ו-2 בישולים

נועם בן הרוש - 818 - שער

אלעד מדמון - 769 - 3 שערים

איתי בן חמו - 442 דקות

קרווין אנדרדה - 733 דקות - 2 שערים

אמיר סהיטי - 271 דקות - 2 שערים ובישול

יונס מלדה - 60 דקות - שער