יום ראשון, 08.03.2026 שעה 08:59
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל חיפה תפגוש את הפועל תל אביב בבת ים

הקבוצות יערכו משחק אימון ביום שלישי בתקווה שלא יהיו אזעקות במהלכו. האדומים מהכרמל חזרו להתאמן עם קריצ'אק, ז'ופאריץ' ויתר הזרים ששבו מאילת

|
השחקנים והצוות של הפועל חיפה במרחב המוגן (קרדיט: מדיה הפועל חיפה)
השחקנים והצוות של הפועל חיפה במרחב המוגן (קרדיט: מדיה הפועל חיפה)

הפועל חיפה תצא למשחק אימון מול הפועל ת"א ביום שלישי, שיתקיים באצטדיון בבת ים. המשחק יתקיים בשעות הבוקר בתקווה שלא יהיו אזעקות במהלכו - כל זאת מתוך תקווה והנחה שליגת העל תחדש את הפעילות בתקופה הקרובה.

עוד לפני כן, הפועל חיפה חידשה הבוקר (ראשון) את אימוניה יחד עם הזרים שחזרו אתמול מאילת ובכללם איבן קריצ'אק, סנדרו אלטונשווילי, אנדריה רדולוביץ', דאריו ז'ופאריץ' וסאנה גומס.

רג'יס אנדו שנפצע ולא הסכים לפיצוי של שלוש משכורות, שהה גם הוא באילת, אבל בכל מקרה לא נמצא בתוכניות של חיים סילבס. השוער יואב גראפי חזר כבר אתמול להתאמן אחרי שהתאושש ממחלה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */